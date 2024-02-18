Berat Aşıcıoğlu Doğum Gününü pepermoon’dakutladı

Cemiyet hayatının genç, başarılı güzel hanımlarından Berat Aşıcıoğlu dün akşam doğumgününü dostlarıyla Papermoon’ da kutladı . Cahide Palazzosahibi , hayırsever iş insanı Türkan Şerbetçi ile pastasını üfleyen Aşıcıoğlu “Sevgililer gününde doğduğum için “Hep Aşk diliyorum” dedi. Pembe rengi tercih eden Aşıcıoğlu şıklığıyla göz doldurdu. Geceye Berat Aşıcıoğlu annesi Nilay Aşıcıoğlu, Zerrin Menteşeoğlu, Elif Yazıcı Girgin, Arzu Kalaylı, Nilüfer Çevikel katıldı.

KUMPİR SEVEN VAMPİR





Necip Yıldız, sanatçı bir ailenin üyesi. Eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında tamamlayan ve hâlen Üniversitede ders veren Yıldız, aynı zamanda 250 şarkı sözünün de yazarı. Siyaset Bilimi gibi bir alanda akademik çalışmalar yapmasına rağmen tüm ailesi gibi sanattan kopamamış ve akademik çalışmalarını da besleyen sanat çalışmalarına devam etmiş. Babası, döneminin en ünlü solistleri ile aynı sahneyi paylaşmış Türk Sanat Müziği Sanatçısı Mehmet Yıldız. Kardeşi İlhan Yıldız ise Türk Pop Müziği alanında çalışmalarını sürdüren önemli bir isim.

ÜNİVERSİTE HOCASINDAN “KUMPİR SEVEN VAMPİR” ŞARKISI!

Necip Yıldız, geçtiğimiz yıl kurduğu “Sinerji” adlı grubuyla, eğlenceli çalışmalara imza atıyor. Bunlardan biri de “Kumpir Seven Vampir” şarkısı! Özellikle Üniversite gençliğinin ilgiyle takip ettiği grup, hatırı sayılır bir hayran kitlesine de sahip.

Necip Yıldız’ın şiirleri, Varlık dâhil Türkiye’nin önde gelen pek çok dergisinde yayımlanmış. Hem Türkçe hem İngilizce şarkılarında, hiç işlenmemiş bazı güncel konuları esprili ve kendine has bir üslupla işliyor.

Doktor Levent’e Terzi dokunuşu

NOW’un sevilen dizisi Kirli Sepeti’nin kadrosuna Furkan Palalı katıldı. Doktor Levent karakteriyle Kirli Sepeti’ne iddialı bir giriş yapan Palalı, her önemli proje öncesinde olduğu gibi imaj çalışması için yine yakın dostu ve ünlülerin berberi Adem Terzi’yi seçti. Yakışıklı oyuncu Doktor Levent karakterine gelen olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini belirterek, “İnandığım bir proje. Güzel de geri dönüşler almaktan dolayı mutluyum. Adem de rolüme uygun bir saç belirledi. Zaten işinin bence 1 numarası. Bana uygun bir imaj çizmesi önemliydi. İzleyicilerimizinden aldığım geri dönüşler de yakıştığı yönünde” dedi.

KONUSUYLA, DANSIYLA VE MÜZİKLERİ İLE ADINDAN

SÖZETTİRECEK YENİ BİR MÜZİKAL

“BATAKLIK’’

24 ŞUBAT VE 4 MART TARİHLERİNDE ATAŞEHİR’DE PERDE AÇIYOR

Yapımcılığını OMG Productions’ın üstlendiği “Bataklık’’ Müzikali Şubat ayında sanat severlerle buluşmak için hazırlanıyor. Yönetmenliğini Sercan Özinan’ın yaptığı, Bestelerini Metin Bahtiyar’ın gerçekleştirdiği, koreografisi İzmir Tenim’e ait “Bataklık’’ Müzikalinin yazarı ise Yağmur Şakoğlu.

24 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde perde açacak müzikalin ekibinde çok yetenekli isimlerle tanışacağız.

VakıfBank Spor Kulübü’nden

KAÇUV’a destek

Banu Can Schürmann, GiovanniGuidetti ve Cansu Özbay kanser tedavisi gören çocuklara destek için ‘Umut Kafe’de satış yaptı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) satış aracı ‘Umut Kafe’, Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda taraftarla buluştu. Kulüp menajeri Banu Can Schürmann, BaşantrenörGiovanniGuidetti ve Cansu Özbay, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü’ne dikkat çekmek için tezgahın başına geçerek taraftara satış yaptı. Guidetti, “Çok eğlenceli bir deneyim oldu. İnsanların coşkusu ve katılımlarını görmek güzeldi. KAÇUV’u bu yaptıkları harika iş için tebrik ederiz” dedi.

İlk Kadın Ressamlarımızdan Mihri’ye Saygı Sergisi…

Temizlik teknolojilerinde dünya devi Alman markası Kärcher, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İlk kadın ressamlarımızdanMihri Rasim Müşfik Açba’nın eserlerinden oluşan “İstanbul, Roma, New York’ta Ressam Mihri” isimli resim sergisi, 2-9 Mart 2024 tarihleri arasında VadistanbulAVM’de ziyaretçilerini bekliyor.

SANATLA RANDEVU

Teraryum ve kokedamadan tasarımı ile başlayan sanat ayı caz müzik ile devam ediyor. Heykelden resme, mitolojiden dramayaPiuArt şubat ayında pek çok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Doğadan ve sanattan ilham alan Piu Art Cafe, şubat ayında birbirinden renkli kültür sanat etkinlikleri ve workshop’lara ev sahipliği yapacak. Alanında uzman sanatçıların eğitim vereceği teraryum atölyesi, kokedama atölyesi, heykel atölyesi, resim atölyesi, drama atölyesi, caz semineri ve mitoloji semineri şubat ayında PiuArt’da sizlerle buluşuyor. Çeşitli sanat dallarının birleştiği bu etkinliklere ilgi alanlarınıza göre karar verip katılım sağlayabilirsiniz.

MAISON YİRMİSEKİZ MURAT ATABARUT SÖYLEŞİSİNDE SANAT TUTKUNLARINI BULUŞTURDU

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, yeni üyelik sistemiyle faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün Vakko Hotel andResidence’de gerçekleşen Yüksek Mimar Murat Atabarut’un söyleşisine sanat, iş ve cemiyet dünyasından sanatseverler katıldı.

MaisonYirmisekiz’in kurucusu Nurdan Akgün ve ortağı Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Murat Atabarut üyelere ve misafirlere sanat mimari ve koleksiyonerlik üzerine gerçekleştirdiği keyifli söyleşide merak edilenleri anlattı. Etkinlikte Yunus Karma’nındizayn ettiği çiçek tasarımları da büyük beğeni topladı.

Elvan Elvan’dan Sevgililer Günü hediyesi

Yayınladığı projelerle son günlerde adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı Elvan Elvan, kıymetli müzik arşivine bir yenisini daha ekleyerek yeni şarkısı “Lacivert Akşamlar”ı dinleyicisiyle buluşturdu.

Kendine özgü duruşuyla ve tarzıyla uzun süredir kendi şarkılarını yazıp seslendiren sanatçının, yeni şarkısının da sözü & müziği kendisine ait. Müzik direktörlüğünü Hakan Güngör'ün üstlendiği şarkının aşk dolu alt yapısı ise Faruk Paker imzası taşıyor.

Tahsin Engin Gökten’in Eserleri Kun Art Space’te!

’’ Nekrosen’den Önce Son Çıkış’’

9 Mart tarihine kadar izlenebilir

Siz de duyuyor musunuz? Doğa bir şeyler anlatıyor, hem de fısıltıyla değil, bağıra bağıra!

Çukurova bölgesinin disiplinler arası çağdaş sanat galerisi KUN Art Space, ödüllü fotoğraf sanatçısı Tahsin Engin Gökten’in ülkemizin birçok şehrinden ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğrafların yer aldığı ’’ Nekrosen’den Önce Son Çıkış’’ başlıklı sergisini sanatseverlerin izlenimine sundu.

Mutlu bir görünüm için gülüş tasarımı

Son teknolojiyle donatılmış OptimaDent kliniğinde, hastalarına gülüşlerini yeniden keşfetme fırsatı veren Kermen, lamina kaplama yöntemi ile müşterilerine inci gibi dişlere sahip olma imkanı sunuyor.



Lamina kaplama, dişlerin estetik görünümünü iyileştirmek için kullanılan ince, porselen kaplamalardır. Dişlerin ön yüzeyine uygulanan bu kaplamalar, doğal diş görünümünü korurken, istenmeyen renk bozuklukları, çapraşıklıklar veya diğer estetik sorunları gidermeye yardımcı olur.



Diş Hekimi Selahattin Kermen, uzman ekibiyle birlikte, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyor.