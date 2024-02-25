Bocuse d'Or Avrupa Finali İçin Heyecan Dorukta

19-20 Mart 2024 tarihleri arasında Norveç’in Trondheim şehrinde, yirmi ülkenin yarışacağı Bocuse d’Or Avrupa seçmelerinde ülkemizi Metro Türkiye ve Bonna’nın destekleri ile Şef Emre İnanır ve ekibi temsil edecek.

Dünyanın en prestijli şef yarışması olarak kabul edilen Bocuse d’Or’un Avrupa seçmelerinde ülkemizi temsil edecek takım 22.02.2024 tarihinde Çırağan Sarayı’nın ev sahipliğinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Bocuse d’Or Avrupa seçmelerinde ülkemizi Metro Türkiye ve Bonna’nın destekleri ile Şef Emre İnanır ve ekibi temsil edecek. Halen Çırağan Palace Kempinski, Tuğra restoranın Head Chef’i olarak çalışmakta olan Şef Emre İnanır, 23 yılı aşkın süredir Türkiye’nin birçok farklı şehrinde beş yıldızlı otel ve restoranlarda Chef de Cuisine ve Executive Chef olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2 yıl Güney Afrika’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Chef de Cuisine olarak çalışmıştır.

21 Haziran 2023’te Gastronometro’da gerçekleşen Türkiye seçmelerini kazanan Şef Emre İnanır, Bocuse d’Or Avrupa seçmelerinde komisi Musa Karateke ve koçu Onur Dönmez ile birlikte yarışacak.

Reşit Berker Enhoş: “ Seyirci Koslu Cevat’ı Çok Sevdi”

Çocukluk hayali olan oyunculuğu, aldığı profesyonel eğitimlerin ardından yurt dışında katıldığı atölyeler ve özel derslerle pekiştiren Reşit Berker Enhoş, bugüne dek canlandırdığı zorlu rollerin üstesinden başarıyla gelmiş bir oyuncu. En son ATV’nin ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisindeki ‘Koslu Cevat’ karakteriyle hepimizi kendine hayran bıraktı .



- Sizi bugüne dek pek çok dizide canlandırdığınız zorlu ve derinlikli karakterlerden tanıyoruz. Son projeniz olan ve ATV’de yayınlanan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisindeki ‘Koslu Cevat’ karakterinden bahseder misiniz?



Öncelikle karakterim Yunan asıllı bir uyuşturucu kaçakçısı ve armatördü. Asıl adı Niko Yerasimos. Bugüne kadar değişik projelerde Fransız, İspanyol, Arap, İtalyan karakterler oynadım. Rolüme yaklaşırken, ilk aklıma gelen aksan yapıp yapmayacağım oldu. Yönetmenim Mustafa Şevki Doğan sağolsun, beni bu konuda serbest bıraktı. Ben de daha önce başka dizilerde görülen klişe ve abartılı Rum aksanını yapmayacağımı belirttim. Çünkü racon mafya duruşunu karikatürleştirebilirdi. Diğer mesleğim olan profesyonel turist rehberliği sebebiyle ve yaptığım seyahatlerde değişik millet, etnik grupları inceleme ve onlarla sosyalleşme şansım olduğundan açıkcası diller ve aksanlarla oynamak benim için kolay ve eğlenceliydi. Aksanı arada bazı Yunanca veya Rumca kelimeler de ekleyip oturttuktan sonra zaten karakter kendi yolunu buldu. Cesur, lafını sakınmayan, korkusuz, yer yer sinirli ama eğlenceli bir karakter ortaya çıktı ve sevildi. Buna karakterin renkli kostümleri ve zaman zaman değiştirdiği saç tarzı da eklenince günlük hayatın doğal akışında değişen dönüşen yaşayan bir kişi oldu Koslu. Zaten bu topraklarda yüzyıllarca beraber yaşadığımız ve çok benzeştiğimiz Yunan kültürünü çok severim. Sadece ben değil tüm setin de eğlendiği ve sevdiği bir karaktere dönüştü. Seyirci de bunu takdir etti. Yıllardır beni ‘Narcos’ dizisi tarzı bir mafyatik narkotik bir karakterle özdeşleştiren yakın çevremin de dilekleri gerçekleşmiş oldu…

Yapay Zekâ ve Fotoğrafın Evrimi

GAMA GALLERY

Kurulduğu günden bu güne çağdaş sanatın seçkin isimlerini uluslararası sanat fuarlarına taşıyarak Türkiye’nin kültürler arası köprüsü görevini üstlenen Gama Gallery, yapay zekâ çağında fotoğrafın evrimini yansıtan A(m) I ART(ificial) başlıklı sergiye 2 Mart tarihine kadar 42 Maslak’ta ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’de sanatseverlerin izlenimine ilk kez sunulan "A(m) I ART(ificial)" adlı serginin yaklaşık altı ay süren içerik çalışmaları, akademide ve sanat dünyasında kendine özgü bir yer edinen fotoğraf sanatçısı ve yazar Can Sarıçoban tarafından gerçekleştirildi. Sanatçının onuncu serisini sunduğu bu sergide, fotoğraflardan yapay zekâ araçları kullanarak türettiği birçok yeni eseri yer alıyor.

DUBAİ'DE CANSU ÖZLEVİ RÜZGARI ESTİ...

Türkiye'nin Önde Gelen Moda Tasarımcısı ve Stil Uzmanı, Cansu Özlevi, MİASU Markası ile Dubai Fashion Week'te İlk Türk Moda Tasarımcısı olarak yerini aldı..

Türkiye'de ve Yurtdışında Moda Camiasına kattığı yenilikler ile başarısından sıkça söz ettiren, Cansu Özlevi Dubai'de düzenlenen Fashion Week de en çok konuşulan ve beğenilen isim oldu.

GÜNSELİ DENİZ ANNE OLUYOR

EN GÜZEL HEDİYEMİZ YUKARIDAN GELDİ

Türkiye'de yayınladığı şarkılarıyla ve projeleriyle ses getiren ünlü sanatçı Günseli Deniz, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli bir düğün eşliğinde Amerikalı iş insanı Nick Pickens ile hayatını birleştirmişti.

2 yıldır Amerika'da yaşayan ve mutlu bir evlilik yürüten Deniz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarında hamile olduğunu açıkladı.

Güzel sanatçı, bebek haberini takipçilerine şu sözlerle duyurdu:

"Aylar önce biz evliliğimizin ikinci yılını kutlarken en güzel hediyemiz yukarıdan geldi. En yeni Özcan & Pickens aile üyesi yolda... Sevgimiz gibi ailemiz de katlanarak büyüyor.

USTA OYUNCU NEVRA SEREZLİ “VEDA” OYUNUNDAKİ DANSI İLE KONUŞULUYOR.

Bu sezon Nedim Saban’ın imzasıyla sahneye taşınan, yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı nazırı dedesinin hayat hikayesini konu alan “Veda” oyununda, “Deli Saraylı” rolü ile seyirci karşısına çıkan, duayen oyuncu Nevra Serezli’nin oyundaki dans performansı son günlerde çok konuşuluyor. Rolü gereği sahnedeki dansı ile dikkat çeken oyuncu tiyatro ile geçen yıllarına rağmen etkili zinde, enerjik olmasının sırrını şöyle açıklıyor. “Bu dans sahnesi için özellikle bir şey yapmıyorum. Genetik ve bünyesel özelliğim diyebilirim. Beni yakından tanıyanlar bilir, ekstra enerji hapı ya da içecek kullanmam. Aşırı vitamin almaya da inanmam. Fakat bence iyi uyku, hayata güzel bakmak ve mesleğinle ve ailenle mutlu olmak, zaten insanı mutlu eder. İnsan mutlu olunca her şeyi elde edebilir. “ diyor.

ALIŞVERİŞ GÜNÜ

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Seda Bakan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde ailecek geldikleri Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, özellikle çocuk mağazalarını gezip alışveriş yaptı. Evin eksiklerini almaya geldiklerini söyleyen güzel oyuncu, alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Soğuk ve yağışlı havada muhabirleri kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, şık AVM tarzı ve güzelliği ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.