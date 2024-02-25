Mevlana “Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılarla kaplanır.” Diyerek ziyaretin ilişkilerimizi besleyen yönünü öne çıkarmaktadır.

Sevgisizliğimizle sınanmaya devam ettiğimiz dünyada menfaatlere, mecburiyete dayalı ziyaretlerin samimiyetsizlik ve zaman israfı olduğunu anlamak lazım.

Ziyaretlerde amaç ve niyet kadar süre ve sıklık ta önem taşıyor. Hz. Ömer’in “Çok ziyaret usandırır, az ziyaret dostluğa zarar verir.” Sözü bu hususun göz önünde tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Tarihi belgelere ve günlük yaşamımıza yansıyan bazı olaylar ziyaretlerde yaşananların insan ilişkilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Oysa ziyaretçilerin ve ev sahiplerinin belli görgü ve nezaket davranışlarına özen göstermesiyle ziyaretin enerjisi ve karşılıklı olarak katkısı artar.

Ziyaretler - başsağlığı ziyareti hariç- mutlaka önceden telefonla ya da yüz yüze randevu alınarak yapılmalıdır. Ziyaretin zamanını büyükler ve üstler belirler. Eşitler arasında ziyaret saati alternatifli belirlenir.İadesi gereken ziyaretler fazla geciktirilmemelidir. Randevu saatini aşmamak gerekir. Böyle bir durumda muhakkak ziyaret edilecek kişilere haber verilmelidir.Ziyaretlerin türüne ve amacına göre nezaket gereği çiçek ya da hediye götürülebilir.Ziyaretler genellikle sabahları 10:00’dan itibaren, öğleden sonra 14.00 ya da 15:00’dan itibaren yapılır. Yemek saatine çok yakın zaman dilimlerinde ziyarete gidilmemelidir.

Resmi ziyaretlerle sosyal ziyaretler arasındaki fark resmi ziyaretlerde daha katı kuralların ve yaptırımların bulunmasıdır. Sosyal ziyaretlerde ziyaretçilerin ve ev sahiplerinin uyması gereken davranış kuralları şunlardır:

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Görgü ve Nezaket Kuralları

Ziyaretçiler ziyaretin türüne göre gittikleri yerde fazla kalmamaya dikkat etmelilerdir. Örneğin: Lohusa ve hasta ziyaretleri on, on beş dakikayı geçmemelidir.

Ziyaretlere uygun biçimde giyinilmelilerdir. Örneğin: Baş sağlığı dilemek için giderken çok dikkat çekici giyinmek uygun değildir.

Ziyaretin türüne uygun konuşmalar yapmalılardır. Davranışlarına dikkat etmelilerdir. Örneğin: Hasta ziyaretinde başkalarıyla özel konular ya da iş konuşulmamalıdır.

Önemli olmadıkça telefonda konuşmamalılardır. Sosyal medyada vakit geçirmemelilerdir.

İkramlar için mutlaka teşekkür etmelilerdir.

Ev sahiplerine özel sorular sormamalılardır.

Uzun ve detaylı biçimde kendilerinden bahsetmemelilerdir.

Ziyaret edilecek kişilerden izin almadan onların tanımadığı kişileri ziyaret edilecek yere götürmemelilerdir.

Ziyarete gittikleri yerde bulunan diğer konuklara selam vermelilerdir.

Ziyarete gittikleri yerde bulunan konuklarla tartışmaya girmemelilerdir.

Ev sahiplerinin yardımcıları varsa, onlara iş buyurmamalı veya aşırı samimi ilişkiler kurmamalılardır.

Uygun olmayan yerlere mümkünse yanlarında çocuk götürmemelilerdir.

Bulaşıcı hastalığa yakalanınca ziyarette bulunmamalılardır.

Ayaklarını uzatarak, bağdaş kurarak ya da kalçalarının altına alarak oturmamalı, koltuk yastıklarını ezmemeli, izinsiz dolap ve çekmece açmamalı, eşyaların yerlerini değiştirmemelilerdir.

Ev Sahibinin Uyması Gereken Görgü ve Nezaket Kuralları

· Ev sahipleri ziyaretçileri kapıda karşılarken “Hoş geldiniz.” Deyip ellerindekileri eşyaları, üstlerindeki dış giysileri aldıktan sonra hatır sormalılar, sohbet etmelilerdir.