“BATAKLIK” MÜZİKALİ İLK GÖSTERİMİNDE AYAKTA ALKIŞLADI

Yapımcılığını OMG Productions’ın üstlendiği “Bataklık’’ Müzikali ilk sahnesinde herkesi büyüledi. Alanında uzman genç yaratıcı kadronun üstlendiği müzikal konusuyla, dansıyla dikkat çekti. Müzikal’in yönetmenliğini Sercan Özinan’ın yaptı. Bestelerini Metin Bahtiyar’ın gerçekleştirdiği, koreografisi İzmir Tenim’e ait “Bataklık’’ Müzikalinin yazarı ise Yağmur Şakoğlu.

4 Mart tarihlerinde Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde ikinci kez perde açacak olan müzikalin ilk gösteriminde konusu, koreografi, müziği ile seyircilerin dikkatini çekti.

DANİLO ZANNA’NIN AVM ŞIKLIĞI





İtalyan Şef Danilo Zanna, önceki gün İstinyeParkAVM’de görüntülendi. Yeni restoran arayışında olan ünlü şef İstinyePark'ta yer bakmaya geldiğini söyledi.

Şık tarzıyla da dikkat çeken Danilo Zanna, “Masterchef Türkiye yeni sezonu bekliyoruz. Orada aile gibi olduğumuz için çok özledim. Bu süreçte de çalışmaya devam ediyorum. Yeni bir restoran açacağım onun için bu aralar sık sık yer gezeceğim” dedi.

GAMA GALLERY USTA İSİMLER İLE ART ANKARA’DA!

Dünyanın dört bir yanından sanatın seçkin isimlerinin eserlerine ev sahipliği yapan Gama Gallery, bu yıl 10. kez gerçekleşecek olan Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Art Ankara’da birbirinden usta isimlerin eserlerini sanatseverlerin izlenimine sunuyor.

Yeni şarkısı radarınıza takılacak

Alternatif müziğin başarılı gruplarından, solistliğini 'Mustafa Kır’ın üstlendiği, yakın zamanda sektörde adını çok daha sıklıkla duyacağımız Böyleyken Böyle’nin yeni şarkısı “Belki Bi' Gün Anlarsın” müzikseverleri heyecanlandırdı.

Yayınladığı şarkılarla yadsınamaz bir başarı elde eden Böyleyken Böyle, yıllar içinde değişen müzikal evriminde tekrara hiç düşmeden yoluna tam gaz ve daha baskın adımlarla devam ediyor.

Yeni teklisinin sözleriyle dinleyicisini kişisel bir yolculuğa çıkaracak olan grup; alacak verecek bırakmadan kapanan aşk defterlerinin üzerine tertemiz melodilerle kalıcı bir iz bırakacak...

TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİM'

Paris'te yaşayan gururumuz ve Top Model of Universe Kurucusu Ali Durgut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra TurkishAirlines, Atlas Global, Air France vb. gibi çeşitli havayollarında üst düzey yöneticisi olarak çalıştı. 1996 yılında Türkiye Kulübü başkanı olup ardından TRT‘nin Eurovision delegasyonlarında görev aldı. Bir dönemin ünlü sunucusu Bülend Özveren’in Eurovision'da asistanlığının yanısıra Eurovision’da yarışan bir çoksanatçınında danışmanlığını yaptı. Şarkı ve şarkıcıların Avrupa promosyonlarında görev alıp, Türk Eurovision fan kulüplerinin kurucusu ve lideri oldu.

DEPREMZEDELERE UMUT DOLU BİR ŞARKI: ‘KARADIR GÖZLERİN’





Ahmet Kaya’nın ‘Söyle’ şarkısını yorumlamasıyla büyük bir başarı elde eden müzisyen Mecit Tat, ‘Karadır Gözlerin’ adını verdiği şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Bülent Şabanoğlu imzası taşıyan şarkının aranjesini ise Bülent Ünal üstlendi. Mecit Tat bu şarkıyı, geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelere umut olması için seslendirdiğini söyledi.

SAĞLIĞA ARTI KATAN DAVET !

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç firması Humanis, Tüketici Sağlığı kategorisinde yeni OTC ürünlerini, Le PainQuotidien Fulya’da gerçekleştirdiği görkemli bir davet ile tanıttı. Davet cemiyet hayatından gelen konuklar tarafından yoğun ilgi gördü

Ürünlerin faydaları hakkında özel bilgi ve detayları paylaşan Humanis’in Tüketici Sağlığı Ürün Müdürü Duygu Akdağ Öztürk , davetliler tarafından büyük ilgiyle dinlendi. Davete HumanisCeo’su Yunus Sancak, Kadriye Olgar, AlegraLevi, Arzu Kunt, Serap Sarı, Begüm Karamahmutoğlu, Nalan Salur,Seçkin Piriler, Akasya AslıTürkmen gibi cemiyetin önde gelen isimleri katıldı.

OT DERGİ, yeni sayısıyla Mart ayı süresince kitabevleri, marketler ve bayilerde!

Edebiyattan mizaha, futboldan siyasete, sokaktan müziğe, hayata dair her şeyi içinde barındıran; Türkiye’nin önde gelen yazarlarını, edebiyatçılarını ve çizerlerini bir araya getiren OT Dergi, The Truman Show filminden sahnelerin resmedildiği kapak tasarımıyla okurlarını karşılıyor. Derginin bu ayki arka kapağında ise yakın zamanda yitirdiğimiz, edebiyatımızın önemli isimlerinden Füruzan’a yer veriliyo