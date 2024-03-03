"Sezonun kapanış maçına çıkıyorsun ve büyük desteği ve taraftarın önünde rakibine karşı varlık gösteremiyorsun, nerede kaldı büyük takım anlayışı?"

Stadı karnaval yerine çeviren taraftarı önünde galibiyeti hedefleyen daha doğrusu hedeflemesi gereken Beşiktaş, oyunun başında yediği golle mağlup oldu.

Geldiğinden bu yana rakibi karşılayıp gol yememeyi hedef olarak belirleyen Santos, bir haftada iki kupadan elenen G.Saray karşısında kendi saha ve seyircisi önünde ne yazık ki bekleneni veremedi.

Beşiktaş, gol yememesi ile övünemez, defansı iyi yapıyor diye sevinemez. Beşiktaş, rakibine üstünlük sağlaması ile anılır ve anlatılır ama bunu Santos anlayabilmiş değil ve de anlayacak gibi de gözükmüyor!

TFF ve hakemin yanlı tutumlarına alışmak bir yana her gün üzerine eklenerek gidilmesi ise artık illallah dedirtiyor!

G.Saraylı oyuncu neredeyse Cenk'in formasını çıkarıp askıya asacakken hakem ve VAR gözlerine perde inmiş olmasına rağmen bunu göremiyorlar, yazıklar olsun!

Santos'a hangi takıma geldiği sanırım anlatılmamış!

Geldiğinden bu yana gereksiz bir oyuncu olduğu ispat edilmiş olmasına rağmen Amartey'i tercih etmek futbola ihanettir!

Orta sahada oynatacak oyuncunuz yoksa Necip'i kendi yerine alıp defansa gerçek stoper koyamaz mıyız?

Cenk'e 80 dakika sabretmek ne demek?

Saçma tercihler nedeniyle Semih, Muçi ve Musrati varlık gösteremiyorlar. Özellikle Muçi'nin rakip kaleyi sürekli düşünmesinden faydalanmamak nasıl izah edilir?

Beşiktaş için rakibe reaksiyon gösterdi diye bir yorum yapmak ise Beşiktaş camiası ile dalga geçmektir.

Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde 0,32 gol beklentisi ile oynadığına göre nasıl bir reaksiyon göstermiştir?

Fernandos Santos'a G.Saray kalecisi Muslera'nın kirlenmemiş formasını gösterip hediye edin!

Beşiktaş golü düşünmeyen bir oyun tarzını asla düşünemez!

Beşiktaş yönetiminin çok işi var ne yazık ki!

Tribünlerle sahanın bütünleşmesini sağlaması gerekirken aynı zamanda bu bütünlüğün temelini atacak bir de teknik direktör tercih etmelidir.

Zira Fernando Santos tercihleri ve oyun anlayışı ile yanıltmamaya devam ediyor!