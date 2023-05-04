Atiye'den anneler gününe özel şarkı

Hem geçtiğimiz yıl yayımladığı albümü "Deli İşi"ndeki "Allem Kallem" ve "Dalgana Bak" şarkılarının başarılarıyla hem de yıllar önce yayınladığı "Aşkistan", "Kalbimin Fendi", "Ya Habibi" ve Erol Evgin ile düet yaptığı "Tüm Bir Yaşam" şarkılarının önce sosyal medyada sonra da dijital müzik platformlarında tekrar trend olmasıyla çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de çok özel bir şarkı yayınlıyor.

Sanatçı, yaz aylarında yayınlanacak sürpriz projelerinden önce Anneler Gününe özel, sözleri Zeki Güner'e, bestesi Atiye'ye, düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait duygusal şarkısı "Anne"yi 5 Mayıs Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sunuyor .





ANALOG İLE DİJİTALİ BULUŞTURAN SERGİ!

29 Nisan 2023’te açılan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, bünyesindeki kültür sanat mekânları sayesinde Alsancak bölgesine hareketlilik getirecek ve İzmir turizmine büyük katkı sağlayacak yeni bir cazibe merkezi olacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, birbirinden önemli sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de çağdaş sanatın analogdan gelen hikâyesinin dijital sanat ile birleştiği “Analoga Dijital Dokunuş” sergisi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen sergi, 9 Mayıs 2023’e kadar ziyarete açık olacak.





ELLE SHOES İLE SEVGİYLE ADIM AT!

Baharın özgür ruhunu, renklerin enerjisini ve modanın dünyasının dinamizmini tasarımlarına taşıyan Elle Shoes, yeni koleksiyonuyla tüm annelerin kalbini bir kez daha fethetmek için hazır!

Bu yıl Anneler Günü’nde annenize sevgi dolu bir adım daha atmaya ne dersiniz? 90’ların ihtişamı, gökkuşağının albenisi, doğanın naturel tonları, içi dışı bir şeffaflar, göz alan neonlar, ihtişamlı taşlar, metalik efektler ve çok daha fazlası Elle Shoes yorumuyla stilize annelerin beğenisine sunuluyor.

Romu Ristorante, Gastronomide Akdeniz Esintisi için kapılarını Ataköy’de açtı

Akdeniz mutfağının seçkin yemeklerini İtalyan mutfağının ana ürünleriyle bir lezzet harmonisi yaratarak, Anadolu misafirperverliğini koşulsuz misafir memnuniyetine dayalı bir sunum ve servis anlayışıyla birleştiren Romu Ristorante , İstanbul Avrupa Yakası’nın gözde semti Ataköy’de misafirlerini ağırlamaya hazır.

İsmini tarihi Roma şehrinin kuruluş hikayesinden alan Romu Ristorante ’nin kurucusu, meslek hayatına İstanbul Doors Group’da başlayan ve Karaköy’ün en popüler işletmesi Madeo ‘nun ortaklarından olan Erdal Doğan. Son olarak Londra’ya yerleşen ve gastronomi alanında yurtdışında da başarılı konseptlere imza atan Doğan, son projesi Romu Ristorante ile Ataköy Bölgesi’ne değer katmaya geldiklerini söylüyor .

A|X ARMANI EXCHANGE 2023 İLKBAHAR/YAZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KOLEKSİYONU



2023 İlkbahar / Yaz sezonu için tasarlanan A|X Armani Exchange güneş gözlüğü koleksiyonu, ince metal saplar, zarif pastel renkler, sportif detaylara sahip dinamik ve çok yönlü şekillerden oluşuyor. Sürdürülebilir malzemelerden yapılmış gözlüklerle birlikte ikonik ‘bolt’ logosunun yenilikçi bir şekilde yeniden işlendiği bir dizi modelle markanın tarzını tam olarak yansıtıyor. Sezonun olmazsa olmaz yeniliği olan Summer Beats unisex güneş gözlüğü modeli, A|X Armani Exchange ile müzik dünyası arasındaki bağı gözler önüne seriyor.







UNDER ARMOUR’IN KOŞU AYAKKABILARINA GETİRDİĞİ YENİLİK, HIZI YENİDEN TANIMLIYOR

UA Flow Velocity Elite, bugüne kadarki en rekabetçi ve profesyonel koşu ayakkabısı olarak raflarda yerini aldı.

Misyonumuz; sporculara destek olmak için mümkün olan en iyi performans çözümlerini geliştirmek. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmalar, özellikle koşu dalında taban deneyiminin, performansta ciddi bir fark yarattığını ortaya koyuyor. Under Armour; uzun yıllardır korunan dünya rekorlarının kırıldığı ve nitelikliliğin giderek daha zorlu bir hale geldiği günümüzde, koşu ayakkabılarında yepyeni standartlar sağlıyor.

Anneler Günü’ne Konforlu Hediye Alternatifleri Polaris’ten!

Herkes için konfor sunan Polaris, Anneler Günü’nü birbirinden şık çanta ve ayakkabı modelleriyle karşılıyor. Polaris, Anneler Günü için annesine şıklık ve rahatlık hediye etmek isteyenleri FLO mağazalarına bekliyor.

Polaris, Anneler Günü için hediye arayışında olanlara şık ve konforlu alternatifler sunuyor. Her yaştan anneye hitap eden koleksiyonuyla siyah, bej, beyaz ve pudra renkleriyle öne çıkan modelleri toka ve renkli detaylar süslüyor.



Hatay'daki çocuk şenliğinde sevgi seli

Aslı Hünel, hafta sonu Hatay’da depremzede aileler ve çocukları ile bir araya geldi. Payas Belediyesi’nin organize ettiği çocuk şenliğine katılan Hünel, öncesinde çadır kentleri ziyaret edip kadınlarla sohbet etti, ekmek ve yemek dağıttı, yanında getirdiği hediyeleri çocuklara dağıttı.

MODAYA DAİR HER ŞEY 3 GÜN BOYUNCA İNCİ SÖZLÜK OPEN STAGE’DE

Moda ve tekstil sektörünün ses getiren etkinliklerinden İnci Sözlük Open Stage, 9-10-11 Mayıs’ta Lazzoni Hotel’de gerçekleşecek. Organizasyonu Banu Noyan Event Office tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen İnci Sözlük Open Stage, üç gün boyunca adından çokça söz ettirecek birbirinden güzel defileler ve sektörün başarılı isimlerinin sahiplerini bulacağı ödül töreniyle dolu dolu geçecek.



Çayın Lezzetli Halini Yepyeni Tasarımıyla Çayseverlerle Buluşturuyor!

Hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Karaca; çayın gerçek lezzetini tatmak isteyenleri Çaysever RoboTea Pro ile buluşturuyor. Karaca Connect sayesinde uzaktan erişimle yönetilebilen ve lezzet garantili damıtma tekniği ile çayı 15 dakikada kendi kendine demleyen Çaysever RoboTea Pro ile çay demlemek artık çok daha kolay ve keyifli…





PATİKA KOŞUSU YARIŞI DAĞYENİCE ULTRA TRAIL, İKİNCİ KEZ SPX’İN İSİM SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

SPX Dağyenice Ultra Trail, Bursa – 19 / 20 Mayıs 2023

Hayata geçirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla ülkemizde outdoor ve extreme spor branşlarının büyümesini sağlayan, sektörünün lider markası SPX (Sport Point Extreme), her yıl Bursa’da düzenlenen patika koşusu yarışı Dağyenice Ultra Trail’e ikinci kez isim sponsoru oldu.

Bu anlaşma çerçevesinde 19 – 20 Mayıs tarihlerinde yapılacak organizasyon, 2023 yılında da “SPX Dağyenice Ultra Trail” ismiyle gerçekleştirilecek. Koşu tutkunlarından büyük ilgi gören organizasyonda bu yıl 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere dört farklı yarış koşulacak.

DERMALEX YENİ SERUM SERİSİYLE #SENİNIŞILTIN’I KEŞFETMEYE ÇAĞIRIYOR!

Cildinizi hak ettiği terapiyle buluşturan Dermalex, piyasaya yeni sunduğu serumlarıyla ışıltınızı ortaya çıkarmaya davet ediyor. Cilt uzmanları tarafından İsveç’te geliştirilen özel formüle sahip yeni Dermalex C Vitamini Aydınlatıcı Serum ve B Vitamini Nemlendirici Serum cildin ihtiyacı olan neme ve aydınlığa kavuşmasına yardımcı oluyor.





Umutları yeşertmek için Kilis’te orman oluşturdular

L’Occitane 2021 yılında çıkan orman yangınları sırasında başladığı ve günden güne büyüttüğü ağaçlandırma bağışlarını TEMA Vakfı aracılığıyla Kilis-Gülbahar ağaçlandırma sahasında “L’Occitane En Provence Hatıra Ormanı”na dönüştürdü.

L’Occitane kullanıcılarına doğum günü kampanyası ile hediye edilen fidanlar, yaklaşık 12 bin adede ulaşarak Kilis-Gülbahar ağaçlandırma sahasında bir hatıra ormanına dönüştü. Ülkemizde de sürdürülebilirliğe katkı yapan L’Occitane, TEMA Vakfı iş birliğiyle Türkiye’de bir orman oluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.







