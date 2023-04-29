YENİ ŞUBE AÇILIŞINA ÜNLÜ AKINI

Merz Aesthetics Türkiye resmi distribütörü Royal Md'nin 4’üncü kliniği Golden Black Clinic; Nişantaşı, Adana ve Gaziantep'ten sonra 4. şubesini Etiler'de açtı. Önceki gün gerçekleşen davete cemiyet, magazin ve iş dünyasından çok sayıda isim katılarak kliniği gezdiler.

Mehmet Tosmur’un kurucusu olduğu Golden Black Clinic Etiler şubesi şık bir davetle kapılarını açtı. Projehane kurucu ortağı Bilge Kuru ev sahipliğindeki açılış davetine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Siren Ertan, Öznur Yakın, Cansen Yeni Kut,Aslı Hünel, Ece Vahapoğlu, Serap Sarı, Eda Erdoğan, Berrin Ak, Altın Mimir, Esra Pepe, Arzu Kunt, Eda Güzelcik, Ceylan Çuhadaroğlu, Elif Karadayı, Beliz Bektaş, İlkem Öztürk, Ebru Çetinkaya, Meyra Ilıcak, Sinan Özen, Neslihan Torun Kaya, Zerrin Kılıç, Cihan Şensözlü gibi ünlü isimler de katıldı.

“ GREEN UP MEETINGS GERÇEK GÜNDEM DEPREM” BULUŞMASI

CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS’TA YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ

İyilik girişimcilerini odağına alarak deprem bölgelerindeki dayanışmanın sürdürülebilmesi amacıyla Plume Mag ve LocalMakers iş birliği ve Conrad Istanbul Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleşen Green Up Meetings’in 3.edisyonu, “Gerçek Gündem Deprem” konusuyla Conrad Istanbul Bosphorus’ta gerçekleşti.

Green Up Meetings No.3 Gerçek Gündem Deprem etkinliği kapsamında elde edilen tüm gelirler, organizasyonun ekosisteminde yer alan paydaşların deprem bölgesinde gerçekleştirecekleri projelere aktarılacak.

Katmerci Zekeriya Usta

Gaziantep'te klasik Gaziantep katmerinin en iyi icracısı halen Katmerci Zekeriya Usta’dır. Kendisi geçtiğimiz senelerde vefat etti ama oğlu babasının devrettiği bayrağı hakkıyla taşımaya devam ediyor.

Katmer ustalığının dede mesleği olduğunu ve 130 yıldır ailecek bu işi yaptıklarını aktaran Özsimitçi, 'Bu mesleği gençler bizden sonra devam ettirip başarmak zorundalar. Yanımda çalışan, yetişen 20 genç arkadaşım var' dedi.

Oktay Kaynarca 30 metreden atladı

atv’nin sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam setinde aksiyon dolu sahneler yaşandı.

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak aksiyon sahnesine imza attı.

29. Bölüm (2 Mayıs Salı) çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, 30 metrelik viyadüğe çıkarak aşağıya atladı. Aksiyonun bol olan 29 Bölüm için set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti. 30 metrelik yüksekten bağlanan halatla atlayan Oktay Kaynarca sahneyi başarıyla bitirdi.



Cici Doktorum Dergisi 2. Yılını Kutladı

Kızıltoprak Florence Nightingale Tıp Merkezinde yapılan davette Florence Nightingale Hastanesi Ataşehir’in çocuk doktoru Dr. A. Merve Başkan tarafından yayın hayatına geçirilen Cici Doktorum Dergisi’nin 2. Yılı ünlü davetlilerin katılımıyla kutlandı.

Davet’te Dr. A. Merve Başkan tarafından yapılan açılış konuşmasında; ‘’ Cici Doktorum Dergisi, son zamanlarda yaşadığımız dijital bilgi kirliliği ile yanlış yönlendirilen ebeveynleri gördükçe; hem bir anne olarak deneyimlerimi ve hem de 23 yıldır çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak biriktirdiğim tecrübelerimi paylaşmak isteği ile doğdu. Sevgili arkadaşım derginin görsel tasarım yönetmeni İsa Buhur ile yapalım mı?... yapıyoruz… diye düşünürken Cici Doktorum dergisini ‘’ Hepinize ÇOCUKSU GÜNLER ‘’ mottosu ile 2021 nisan ayında yayın hayatına geçirdik.

Duygu Soylu’dan bir Onno Tunç şaheseri:

‘Ayrılıklar Bitmez’



Türk pop müziğinin efsanevi bestecisi Onno Tunç’a adadığı konser serisiyle adından söz ettiren Duygu Soylu, bu başarısını “Ayrılıklar Bitmez” single’ıyla dijital platformlara taşıyor.



İlk olarak Sezen Aksu’nun 1982’de yayınlanan “Firuze” adlı albümünde yer alan Onno Tunç bestesi “Ayrılıklar Bitmez”, Duygu Soylu’nun güçlü vokali ve eşsiz yorumuyla yeniden hayat buluyor. Bu esere geçtiğimiz sene başladığı “A Tribute to Onno Tunç” adlı projesinde de yer veren Soylu, dinleyicilerinin ısrarı üzerine şarkıyı single olarak yayınlamaya karar verdi.

NAZHEL TAHİN HELVA PİYASASINA YÖN VERİYOR

NAZHEL; tahin, pekmez ve şekerleme üretimi yaparak faaliyetine başlamış, Helvacıların Piri Hasan Basri Efendi’den günümüze 700 yılı aşkın bir serüveni olan Tahin Helvasını en doğal haliyle sunmak için özenle seçilmiş susamlarla enfes tahin üretiyor.

Zerre kadar susam tanelerinin birleşip damla damla özleriyle oluşturdukları tahinle üretilen helvanın nesillerce damağımızın tadı olarak 7 asırlık bir çınara dönüşmesi gibi sabırlı ve kararlı adımlarla büyüyor.





HC Care Complex ile annenizi mutlu edin

Saç bakım ürünleri kategorisindeki son yılların favori ürünü HC Complex’in 6 farklı etkisi sayesinde “annenizin saçları eline değil beline gelecek”.

Yaklaşan Anneler Günü’nde annenizi mutlu etmenin pek çok yolu var. Ona alacağınız sağlıklı saç ürünü ile sevindirebilir, o günü unutulmaz kılabilirsiniz. Saçları canlandıran ve parlaklık veren efsane ürünü ile anneniz aradığı parlak ve kusursuz saç görünümüne kavuşacak.





GÜZELLİĞİN EN SAĞLIKLI ADRESİ!

Alanında öncü bir sağlık turizm acentası olan ''Nobel World Clinic''; cerrahi estetik, saç ekimi ve diş tedavileri olmak üzere üç ana konu üzerine yoğunlaşmıştır.

Diş tedavileri 'Nobel World Dent' bünyesi altında gerçekleştirilmekte ve yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Branşının en iyisi doktorlar eşliğinde her alanda danışanlarına en iyi sonucu vermeyi misyon edinen ''Nobel World Clinic''in ana danışan kitlesi Fransa ve Francophone ülkelerinden oluşmaktadır. Şirket aynı zamanda Francophone bir şirket olup bütün çalışanlar fransızca rahatça iletişim kurabilmektedir.





RAMSEY ile Stilinizde Benzersiz Yaz Hissi!

RAMSEY’in 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonu; seçkin zevkleri olan, ilham veren bir tarza sahip, özgün olanı sahiplenen erkeklere özel bir seçki sunuyor. RAMSEY erkeğinin ikonik tavrını destekleyen yeni koleksiyon mağazalarda ve www.ramsey.com.tr ‘de.

KİP’TE YAZ STİLİNLE HEP AKIŞTA OL!

Enerjik, keyifli, dinamik ve hayattan keyif alan KİP erkeği, yeni ilkbahar-yaz koleksiyonu ile hazır. Mağazalarda ve www.kip.com.tr ‘de satışa sunulan KİP 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonu erkeklerin yepyeni yaz hikayeleri ve çıkacakları yolculuklar için şık ve rahat bir stil dünyası sunuyor.

MODASEVERLER MODALOG’DA BULUŞTU

Moda tutkunları, “Tarzına Diyecek Yok” sloganıyla çıkış yapan Modest Giyim Pazar Yeri MODALOG’un lansman davetinde buluştu. “Seviyorsan, Giyiyorsan Kimsenin Yorumuna Bakma” mesajıyla hazırlanan yeni reklam filminin tanıtıldığı, Koç Müzesi'nde düzenlenen muhteşem davete, moda dünyasının sosyal medyada en çok takip edilen influencerları, önemli isimleri ve moda editörleri katıldı.

Sinoz’dan Anneler Günü’ne özel

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Anneler Günü için birbirinden özel hediye seçenekleri SİNOZ’da sizleri bekliyor. Annenizi yaz boyu güneşin zararlı etkilerinden koruyan güneş kremlerinden, cilde ışıltı ve parlaklık katan bakım ürünlerine, onu güzel ve sağlıklı bir ciltle buluşturan sayısız ürün SİNOZ’da… Üstelik şimdi Anneler Günü'ne özel indirim fırsatlarıyla...



