Baharın müjdecisi olarakda bilinen Nisan yağmurunun şifa ve bereket getirdiğine inanılır. Nisan yağmuru toplamak sayısız faydalarıyla Anadolu'da bir gelenek haline gelmiştir. Halk arasında "Yağmur ayı" ya da "Yağan ay" olarakda bilinir. Bu yağmurların zahmetlere rahmet, dertlere deva, hastalara'da şifa dağıttığına inanılır.



Nisan yağmurunu biriktirme geleneği günümüzde azalmış olsada Anadolu'nun kırsal kesimlerinde çeşitli şekillerde halâ yaşatılıyor. Buna inananlar yağmur yağarken geniş ağızlı kapları cam önüne yada balkon gibi açık yerlere bırakarak içine yağmur suyunun dolmasını sağlarlar ve biriken bu suyu şifa,bereket niyetiyle kullanırlar ve dua ederler. Bu toplama işlemi Nisan ayının ikinci yarısından onüç Mayıs'a kadardır. Bu yağmurlardan faydalanmak isteyenler bu tarih aralığına dikkat etmelidirler.

Bol şifalı, bereketli yağmurlarımızın olması dileğimle...