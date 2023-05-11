'En Quality' ödüller sahiplerini buldu

Köklü cemiyet ve magazin yayınlarından Quality of Magazine, 14. yılını Cahide Palazzo’da kutladı. Babylon Town Hotel ana sponsorluğunda iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı.

Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede eğlencenin fitili ateşlendi. Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni duayen gazeteci Salih Keçeci açılış konuşmasında 14 yıldır büyük bir özveri ve emekle bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 33 ödül sahiplerini buldu.

Ünlü isimlerle 14. yıl pastası kesildi

Salih Keçeci geceye katılan ünlü isimleri sahneye davet etti ve 14. yıl pastasını hep birlikte kestiler. Büyük bir coşkuyla yeni yaşını kutlayan derginin gecesi eğlence dolu anlara sahne oldu.

Birbirinden değerli sanatçılar performansıyla geceye damga vurdu

Hem ödül alan, hem de geceye konuk olan ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılarla geceye ayrı bir renk kattılar. ‘En Quality Kadın Sanatçı’ ödülünü alan Melek Mosso ‘Hayatım Kaymış’ şarkısıyla, arabesk müziğin efsanesi Orhan Gencebay ‘Canım Türkiye’m’ şarkısıyla, İsmail Özkan bir Sezen Aksu klasiğği olan ‘Yansın İstanbul’ yorumuyla, Nükhet Duru ‘Uzunlar’ şarkısına kattığı farklı yorumuyla, Petek Dinçöz ‘Sevgi Arsızı’ parçasıyla ve Selen Görgüzel 90’lı yıllara damga vuran ‘İyisin’ parçasına günümüz soundlarıyla kattığı yorumuyla misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.



En Quality Ödül Alanların Listesi



SANAT ÖDÜLLERİ

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Tamer Yiğit

Onur Ödülü: Nükhet Duru

Yaşam Boyu Sanata Evet: Tamer Levent

Onur Ödülü: Aydan Şener

En Quality Dizi: Ben Bu Cihana Sığmazam

En Quality Kadın Oyuncu: Ebru Özkan Saban

En Quality Erkek Oyuncu: Oktay Kaynarca

En Quality Kadın Sanatçı: Melek mosso

En Quality Yardımcı Erkek Oyuncu: Mustafa Açılan

En Quality Yardımcı Kadın Oyuncu: Elçin Afacan

MEDYA ÖDÜLLERİ

Meslek Onur Ödülü: Celal Korkut

En Quality Tv Muhabiri: Fulya Öztürk

En Quality Eğlence Programı: Güldür Güldür Show

En Quality Müzik Eğlence Programı: Şarkılar Bizi Söyler

En Quality Sabah Kuşağı Programı: Bu Sabah

En Quality Youtube Kanalı: Bize Geçti mi?

İŞ DÜNYASI ÖDÜLLERİ

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Selahattin Ayan

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Türkan Şerbetçi

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Cemil İpekçi

Türk Futboluna Katkılarından Dolayı: Arda Turan

En Quality Turizm Oteli: Merit Royal Diamon Hotel&Spa

En Quality Bitkisel Hammadde Tedarik Firması: NU-DA

En Quality Doğal Onarım Ürünü: Stemregen

En Quality Doğa Dostu Hotel: Babylon Town Antalya Bungalow Hotel

En Quality Genç İş İnsanı: Hıdır Erdi Şahin

En Quality Filo Kiralama Şirketi: YKT Filo Kiralama

En Quality Spa ve Spor Merkezi: Navitas Spa&Sports

En Quality Diş Kliniği: Bergeden Dental Clinic

En Quality Lojistik Firması: Karataş Nakliyat

En Quality Saç Ekim Merkezi: Dr.Terziler Exclusive Hair Clinic

En Quality İş İnsanı: Sebahattin Gürel

En Quality STK Platformu: AFET Platformu

En Quality Mopbilyab Markası: Stella Mobilya

MANİFEST ET, GERÇEK OLSUN: PUMA’DAN LUCKY CHARMS KOLEKSİYONU

Kaliteli bir yaşam için “iyi düşün, iyi hisset” akımı, son yıllarda hayatımızda oldukça büyük bir yer edindi. Üzerimizde taşıdığımız doğal taşların, sembollerin uğur, enerji ve huzur getirdiğine duyduğumuz inanç, aynı zamanda yepyeni ve renkli bir estetik anlayışının da kapılarını araladı. PUMA ’nın yeni Lucky Charms Koleksiyonu işte bu akımdan ilham alıyor.





VIALAND ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE ÜNLÜ İSİMLER BAHARA MERHABA DEDİ

Vialand AVM “Bahara Merhaba; Alışveriş ve Moda Günleri” ünlü isimlerin katıldığı özel bir lansmanla açıldı.

Bu yıl ikincisi 17 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen, Vialand AVM “Bahara Merhaba Alışveriş ve Moda Günleri”, influencerlar ve ünlü isimlerin katıldığı bir özel lansmanla açıldı. Davette, Özge Ulusoy, Gizem Hatipoğlu, Ece Vahapoğlu ve Ivana Sert misafirlerle buluştu. Büyük bir ilgiyle karşılanan ünlü isimler tek tek standları gezerek alışveriş keyfini doyasıya yaşadılar.





Ceyda Düvenci, Metro Türkiye’nin Depozito Alanında Çocuklara Geri Dönüşümün Önemini Anlattı

Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alan Metro Türkiye, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Kozyatağı Mağazası’nda ‘Depozito Toplama’ projesini başlattı. Metro Türkiye, proje kapsamında çocuklarda çevre bilincini artırmak ve onlara geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla Ceyda Düvenci’nin kurucu ortağı olduğu Taş Kağıt Makas Atölyesi ile iş birliği yaptı.

Hem sağlıklı hem tatlı lezzetlerin adresi Froyomio

Yoğurdun geleneksel tadını dondurma kıvamına getiren Froyomio, en kaliteli ve lezzetli ürünleri ile Forum İstanbul’da müşterilerine hizmet sunuyor. Dondurma formunda olan Froyomio yoğurtları, dondurmalara oranla daha düşük yağ ve şeker oranına sahiptir. Süslemeler için sunulan mevsim meyveleri, kuru meyve, bisküvi, çikolata, kuruyemiş, granola seçenekleri ile lezzeti zirveye taşıyor. Froyomio yoğurtları ile aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte rengarenk, lezzetli ve sağlıklı bir tatlı deneyimini zirveye taşıyabilirsiniz.

Kalbinizin yarısına, sevdiği pizza yarı fiyatına

İtalyan usulü ince ve çıtır hamur üzerinde, gerçek mozzarella peyniri ile taze ve katkısız malzemelerin bolca kullanıldığı özel tariflerini, taş fırınlarda pişirip servis eden Pizza İl Forno, Anneler Günü’ne özel bir kampanya başlattı. 14 Mayıs Pazar günü, Pizza İl Forno restoranlarını ziyaret eden tüm anneler, Klasik, İmza veya Vegan pizzalarından dilediklerini yüzde 50 indirimli sipariş edecek.



Dynavit, Marka Elçisi Sedef Avcı ile Yeni Reklam Filminin Lansmanını Gerçekleştirdi!

Eczacıbaşı’nın vitamin ve mineral markası Dynavit, oyuncu Sedef Avcı’nın yer aldığı yeni reklam filmini düzenlediği lansman ile tanıttı.

Farklı ihtiyaçlara yönelik zengin ürün ailesini tüketicilerine sunan Dynavit, 5 Mayıs Cuma günü Çırağan Palace Kempinski’de düzenlediği lansmanda yeni reklam filmini izleyiciler ile buluşturdu.

Reklam yüzü oyuncu Sedef Avcı ve influencer Zeynep Özbayrak’ın konuşmacı olarak yer aldığı lansmanda gündem konusu Dynavit’in yeni reklam filmi ve günlük yaşamımız içerisinde gıda takiyeleri oldu.

Annelere nefis pazar kahvaltısı Ekici Peynir ile hazırlanır

Ekici Peynir, 14 Mayıs Anneler Günü’nde sizleri annenize lezzetli bir pazar kahvaltısı hazırlamaya davet ediyor. 60 yılı aşkın bir süredir Türk tüketicisinin damak tadına uygun peynirler üreterek kahvaltıların vazgeçilmez bir parçası olan Ekici, farklı peynir çeşitleri ile anneler günü kahvaltısını unutulmaz bir lezzet şölenine dönüştürüyor.



Adrenalin ve eğlencenin doruklarda hissedileceği Big Boyz Festival Kalamış Marina’da başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek hobi - aktivite festivali Big Boyz Festival ile 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde macera severlerin kalbi büyük bir heyecanla Kalamış Marina’da atacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı, “büyüklere oyuncaklar” konseptiyle bu yıl 5.’si düzenlenecek Big Boyz Festival meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları görme, deneyimleme ve alışveriş fırsatı sunacak.

ŞEHRİN MEKSİKALISI 18 YAŞINDA!

Rıza Tanyeri ile Patricia Selma Tanyeri Gonzalez çiftinin adeta romanlara konu olacak büyük aşkından doğan Ranchero, Türkiye’deki ilk restoranını 05.05.2005 tarihinde İstanbul Suadiye’de hizmete açtı. İstanbul ve Ankara’da toplam 7 noktada gerçek Meksika lezzetleri sunan mekan, 18. yaşına merhaba dedi.

TUĞBA ÜNAL’DAN ÇOK SEVİLEN BİR AKUSTİK COVER “SENSİZ OLMAZ” YAYINDA



Tuğba Ünal, İlhan Şeşen’in “Sensiz Olmaz” şarkısına yaptığı cover çalışması ile sevenleriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlhan Şeşen’i ve şarkılarını çocukluğundan beri çok seven Tuğba Ünal, şarkının sahibiyle tanışınca ve sanat yolculuğunda desteğini de görünce en sevdiği şarkısı olan “Sensiz Olmaz” ı okumak ve kendi sesinden armağan etmek istedi.





Rec Rocero &24 Ayar grubundan sürpriz çalışma



Kurtalan Ekspres’in davulcusu, Barış Manço’ nun sahnede “Rec Rocero” diye seslendiği Recep Işık, 24 Ayar adlı müzik grubuyla yeni bir şarkı yaptı. Bir yandan solo yaptığı müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiren Rec Rocero, 24 Ayar grubuyla “Kral Çıplak” adlı şarkıyı yayınladı.



