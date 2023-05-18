Tüm finansal ihtiyaçlar tek adreste!

Bankacılık ürünleri karşılaştırma kategorisinde hizmet veren platform HangiKredi, ürün portföyünü “finansal asistan” vizyonu altında daha da genişletmiş.

Bireysel müşterinin tüm finansal ihtiyaçlarına cevap vermek için açık bankacılık, elektronik para gibi birçok yeni özelliği platformuna eklemeye hazırlanırken KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini de HangiKredi KOBİ olarak hayata geçirmiş. KOBİ’ler ile finans kuruluşlarını bir araya getirerek ücretsiz olarak hizmet sunuyormuş. Hedef 2023 yılı içinde 1 milyon işletmeye ulaşmakmış.

Vegan Baklavanın Mucidi Babazade

Son yıllarda artan süt ve yumurta alerjileri dolayısıyla veya yaşama olan saygı doğrultusunda tüketim alışkanlıklarını değiştiren insanlar Vegan ürünlere yönelmişlerdir.

Yeni doğum yapan annelerin alerji problemleri yüzünden yiyebilecekleri ürün sayısı sınırlanmış ve insanlarımızın bir kısmı oruç dönemlerinde hayvansal gıda tüketmediğinden dolayı Babazade günümüz tüketim alışkanlıklarını takip edip, insanların ihtiyaçları ve isteklerine yönelik inovasyonlar yaparak talebe yönelik Vegan ürünler üretmeye başladılar.

2018 yılında vegan baklavasını tüm dünyaya tanıtan Babazade, kendi sektörüne bir ilki gerçekleştirdi.

Vegan Baklavanın fikir babası olmanın verdiği sorumluluk ile vegan baklava dışında, dünyaya bir ilki daha yaşatarak vegan su böreğini de Babazade mağazalarında tüketicisinin beğenisine sunuyor.

SİHİRLİ PARMAKLARDAN GELEN GÜZELLİK

Güzellik ve bakım sektöründe hizmet veren güzellik merkezi sahibi Leyla Tonya, yaptığı uygulamalarla şubelerinde adından çokça söz ettiriyor. Son yıllarda başarılı işlerle adını duyuran Leyla Tonya, en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

“Hedefim yeniliklerle günümüz güçlü kadınlarına yaşamları kadar çok yönlü, sorunsuz bir şekilde düzenlenmiş seçenekler yelpazesi sunmaktır.” Diyen Leyla Tonya herkesi salonlarına davet ediyor.

Bütüncül Tüp Bebek Tedavisinde Doğru Beslenme

Op. Dr. Serpil Kırım, tüp bebek tedavisinde başarının, çiftlerin yaşam tarzı ve beslenme düzeni ile yakından ilgili olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, çiftlerin yoluna devam etmeleri için doğru beslenmeyi izlemelerini ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri gerektiğini söylüyor.

Tüp bebek tedavisi, çiftlerin bebek sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için başvurdukları bir yöntemdir. Gebe kalma olasılığını etkileyen önemli bir faktör de ideal ve sağlıklı kilo aralığında olunmasıdır.

Op. Dr. Serpil Kırım, sağlıklı beslenmenin tüp bebek tedavisinde başarıya ulaşmayı hedeflemekte önemli bir faktör olduğunu vurguluyor.

SHOEMOL NİŞANTAŞI ŞUBESİNİ ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMIYLA AÇTI

Kadın girişimciler Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu SHOEMOL, 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı. Önceki gün gerçekleşen yeni şube açılış davetine cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Uzun yılların sektör tecrübesini 4 yıl önce kurdukları SHOEMOL markasına taşıyan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav Yeşilyurt ve Bağdat Caddesi’nden sonra yeni şubelerini Nişantaşı’nda açarak, dostlarıyla büyümelerinin sevincini paylaştı. Hakiki deri kullanılarak yerli üretim tasarım ayakkabı ve çantalar sunan SHOEMOL, ergonomik, konforlu ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Haftanın Mekanı

ANADOLU MUTFAĞI MODERN YORUMLAR İLE

‘AFİL BOMONTİ’

Bir restaurant düşünün; lezzetleri yerinden yöresinden özel getirtilen ürünlerle geleneksel dokunuşlarla modern sunumların eklendiği, kapılarını modern çizgisindeki ambiyansı ile açan, içinde aşkları, dostlukları, sohbeti, keyfi yaşatan, şahidi Şişli’nin tarihi sokakları olan bir mekân...

Kulağa muazzam geliyor, değil mi?

Sizi Afil Bomonti’nin nadide dokusu ile tanıştıralım; damakta kalan lezzetleri ve kulaklarda geçmişten günümüze gelen eşsiz müzik anlayışıyla gelin kapıları ardına kadar arayalım...

“1923” müzikali büyük bir ilgiyle devam ediyor

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen “1923” müzikali sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla sahneye konan ve hazırlıkları 18 ay süren müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek olan “1923” müzikali Nisan ayında gerçekleştirdiği prömiyer ve ilk gösterimlerin ardından, 23-24 Mayıs ve 19-20 Haziran tarihlerinde tekrar sahnede olacak.

Müzisyen Funda Bozkurt’tan müzik ile terapi

Uzun yıllardır hemşirelik mesleğini sürdüren, aynı zamanda da müzisyen olan Funda Bozkurt; her yıl 12 Mayıs’ta kutlanan Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs arası kutlanan Hemşirelik Haftası için geçen sene “Beyaz Kanatlı Melekler” isimli bir şarkı yazıp bestelemişti. Bozkurt, şarkının video klibinde de meslektaşları ve sağlık çalışanı arkadaşlarıyla yer almıştı.Hastalarına fırsat buldukça hastane istirahatleri sırasında şarkılar söyleyen ve onlara müzik ile terapi yapan Funda Bozkurt, sosyal medyada ve ulusal televizyon kanallarında yer bulduğu andan itibaren büyük sevgi ve ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Iraz’dan yeni single

YAŞIYORUM BEN



Pop müziğin yeni seslerinden Iraz, “Yaşıyorum Ben” adlı single’ını dinleyicileriyle buluşturdu. Genç yeteneğin söz ve müziğine de imza attığı şarkının düzenlemesini Ozan Gülek yaptı.

“Beni Kandıramazsın” şarkısıyla iddialı bir çıkış yakalayan Iraz, yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği de Iraz’a ait olan “Yaşıyorum Ben”, Soykan Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Aranjesine Ozan Gülek’in imza attığı şarkının mix ve mastering’i ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.

COTTONBOX İLE DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN TASARIMDAN DOĞAYA!

Gücünü yenilikten alarak her sezon özgün ve şık tasarımlara imza atan Cottonbox, sürdürülebilirliğe vurgu yaptığı 2023 İlkbahar & Yaz koleksiyonu ile baharı karşıladı. Doğanın yeniden uyanışından, modern çizgilerden ve farklı kültürlerden ilham alarak hazırladığı tasarımlarını marka, çevre dostu serisiyle “tasarımdan doğaya” sürdürülebilir bir yolculuğa adım attığını duyurdu. Grand Hyatt Hotel’de Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut’ un ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda yeni koleksiyonda ön plana çıkan renk ve desenler, markanın sürdürülebilirlik vizyonu ev tekstilinde 2023 trendleri paylaşıldı.

Persil ve Miele, Depremzedelerin Yanında!

Ülkemizin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından başlatılan toplumsal dayanışma seferberliği, bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Depremin yaralarını sarmak, bölgeye destek sağlamak üzere Persil ve Miele markaları, depremzedelerin giderek artan hijyen ihtiyaçlarına çözüm yaratmak üzere ortak bir projeye imza attı. “Persil ve Miele Yanınızda” fikriyle hayata geçirilen proje kapsamında; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerindeki toplam 8 lokasyonda çamaşır yıkama ve kurutma alanları kuruldu.

RAMSEY SMOKİNLERİ İLE

YAZ DÜĞÜNLERİNDE FARK YARATIN!



RAMSEY, özel dikim etkisi yaratan yenilikçi kesimler ve yüksek kalite kumaşlarla tasarlanan smokin modelleriyle en seçkin davetler ile kutlamaları erkekler için eşsiz bir deneyime dönüştürüyor.

RAMSEY’in erkek modasındaki uzmanlığı ile yenilikçi tasarım anlayışının hissedildiği şık, elegant ve iddialı smokin modellerinden oluşan Tuxedo koleksiyonu, tüm yaz davetlerinde, düğün ve kutlamalarda çekici bir görünüm yakalamak isteyen erkekleri bekliyor.

Yanmar Türkiye'de üst düzey atama

Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar'ın Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş., stratejik bir atama gerçekleştirdi. Yanmar Türkiye'nin Pazarlama Müdürü Tuğçe Akman oldu.

Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar'ın Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş., Türkiye'deki etkinliğini artıracak üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Yenilikçi ve geniş iş kollarıyla müşterilerine çözümler sunan Yanmar Türkiye, şirketin Pazarlama Müdürü olarak Tuğçe Akman'ı seçti. 20 yılı aşkın tecrübesiyle farklı sektörlerde ve pazarlarda, zengin bir 360 derece pazarlama deneyimine sahip olan Akman, Yanmar Türkiye'nin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.