BÜLENT ERSOY ‘BEN KİMSEYLE PİŞTİ OLMAM’ DEDİ, TÜM KUMAŞLARI SATIN ALDI!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki kumaşçısı Daima Forever Tekstile gitti. Diva, burada yaklaşık 4 buçuk saat kaldı. Kendisine kumaş seçiminde eşlik eden Cenk Tezer’e iltifatlar yağdıran Ersoy: ‘Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Tuşesi, renklerin ahengi fevkaledeninfevkininde fevkinde. Desenler her şey harika, Ben emprime hastasıyım, ipek severim sende biliyorsun. Tüm dünyayı gezdim ama bu kumaşların bu kadar başarılı olması muazzam. Ellerinize sağlık. Sizleri takdir ve tebrik ediyorum’ dedi.

Kadın ve Yaşam Sitesi MagFor Her 7 Yaşında!

2016 yılından bu yana hız kesmeden büyümeye devam eden kadın ve yaşam sitesi MagFor Her, 7'inci yaşını kutluyor...

Kadınlara yönelik geniş ve güncel içerik havuzuyla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren MagFor Her, gündemi sıkı sıkıya takip ederek okuyucularını anlık gelişmelerden ve yaşam boyu faydalanacakları tüyolardan haberdar etmeye devam ediyor.

Moda, güzellik, sağlık, cinsellik, teknoloji ve yaşamla ilgili kadınlara yönelik pek çok konunun nabzını tutan MagFor Her bu sene 7'inci yaşını kutluyor.

HAFTANIN MEKANLARI LEZZET TUTKUNLARINI AĞIRLIYOR

2021 yılından bu yana Kuruçeşme Sortie’nin içinde yer alan Meyhanede restoran, Haziran ayında bu yılın sezon açılışını gerçekleştirmiş ve yaza merhaba demişti.

Açıldığı günden bu yana hem mutfağı hem konumu itibarıyla yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri olan Meyhanede, kasım ayına dek ağırlayacağı her misafirini boğazın eşsiz görüntüsüne ve lezzete doymuş uğurlamayı hedefliyor.

Ateşten Doğan Lezzet

“Sağlıklı Et, kaliteli hizmet” sloganıyla 2006 yılından itibaren İstanbul’daki altışubesi ile lezzet tutkunlarına hizmet veren Dönerci Ali Efendi, “Et döner sağlıklı ve doğru besin” anlayışıyla “Dönerin yenilikçi ve kaliteli adresi” olarak adından sıkça söz ettiriyor.

YİGHOES’İN YENİ TEKLİSİ ‘’TUTARSIZ’’ ÇIKTI

Yetenekli Türk rap şarkıcısı-söz yazarı Yighoes'tan 'Tutarsız', kulağa kolay gelen bir üslupla karşınızda. Yighoes, içten sözleri, bulaşıcı melodilerle zahmetsizce örerek dinleyicileri bir duygu dünyasına çekiyor. Türkçe sözlere sahip büyüleyici bir AfroPop parçası olan 'Tutarsız', aşkın acı-tatlı özünü ve öngörülemez olma mücadelesini güzel bir şekilde yakalıyor.

ALIŞVERİŞ TURU





Geçtiğimiz dönemlerde katıldığı yarışma programı ekranlardan olan futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Yanaç, önce arkadaşıyla kahve içti sonra da alışveriş turuna çıktı. Muhabirlerle de sohbet eden Aycan Yanaç, "Şu sıralar dinleniyorum, yeni projeler yakında olacak her şey bildiğiniz gibi yolunda" dedi.

Magic Kiss ile Dudaklarda çarpıcı renk etkisi!

Golden Rose’un Magic Kiss dudak parlatıcısı dudaklarınıza yaz ışıltısı getiriyor. Golden Rose Magic Kiss’i uyguladıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan extra canlı pembe görünümüne siz de çok şaşıracaksınız. Islak ve canlı görünüm veren Magic Kiss, bu yazın en çok sevilen ürünlerinden olmaya aday.

Kervan Gıda lezzetlerine uluslararası ödül

Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi ve ihracatçısı Kervan Gıda, uluslararası bir başarıya daha imza attı. 2023 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi arasında 66’ncı sırada yer alan Kervan Gıda, lezzetli ve yenilikçi 4 ürünüyle Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International TasteInstitute) tarafından verilen "SuperiorTasteAward-Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu.

Hem et hem de tavuk severlere

Tavuğun en lezzetli hali Popeyes®, lezzet avcılarına yepyeni ürünler sunmaya devam ediyor. Hem et hem de tavuk severlere özel olarak hazırlanan yılın inovatif ürünü Popeyes® Smoky XL Sandviç’inbaş rolünde; füme et, fileto tavuk, çıtır soğan ve dilim cheddar peynir yer alıyor.

'Çorap Hikayesi' dizisi izleyicisi ile buluşuyor

Hikaye Müzesinin yapımcılığını üstlendiği 'Çorap Hikayesi' dijital platformda çok yakında izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. İlk bölümü Edirne'de çekilen, ikinci bölümü ise İzmir’de çekimlerine devam edilen komedi tadındaki yeni dizinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor..

Seda Yüksel bu yaz ‘’La LaLi La’’ diyor

’La LaLi La’’ adlı şarkımı çok beğeneceksiniz. Melodilerinde kuzey rüzgarları, temposunda Arap ritimleri barındıran sözlerini keyifle ezberleyeceğiniz çok eğlenceli, hareketli, kıpır kıpır dans edeceğiniz bir şarkı hazırladık.Şarkının ilk orijinal hali ilk versiyonuOksy Avdalyan imzası ve yorumu taşıyor.

Dikkatleri Üstüne Çekti

Eylül ayında vizyona girecek olan "Money Talks" Para Konuşur isimli sinema filmi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve Aksiyon sahnelerin aranan ismi başarılı oyuncu Selçuk Kılıç geçtiğimiz günlerde Anadolu yakasında bulunan bir avm de görüntülendi.

Fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Selçuk Kılıç yeni yayın döneminde yeni projeler için senaryoları değerlendirdiğini bir yandan da fırsat buldukça tatile gittiğini dile getirdi.

'AYŞEN BİRGÖR''ÜN AŞK YEMİNİ!

Sektörün değerli kadın seslerinden ''Ayşen Birgör''; yeni şarkısı ''Aşk Yemini'' ile müzikseverlerle buluştu.

Yayınlamış olduğu projelerle son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren güzel sanatçı; çok ara vermeden yeni şarkısını yayınladı.

Yaprak Akbaş “Eğlenelim '' diyor

Belçika’da doğup büyüyen ve çocuk yaşlardan beri müzikle iç içe yaşayan, bir çok bestesi olan , yurt dışında uzun yıllardır sahne alan ; Yaprak Akbaş, 2 şarkılık maxi

single’ını Yaprak Production etiketiyle beğeniye sundu.