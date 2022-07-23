DOLAR
27,00
%0.17
EURO
29,78
%0.82
G.ALTIN
1.686,21
%0.59
BİST100
7.391,53
%2.35
BITCOIN
29.280
%0.29
ETHEREUM
1.844
%0.28
İstanbul
37
°
C
Gazete Sayfaları
RESMİ İLANLAR
GÜNCEL
Röportaj
Magazin
Foto Galeri
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
Son Dakika
Köşe Yazıları
Öne Çıkan
Manşet
Kültür ve Sanat
Bilim ve Teknoloji
TÜRKİYE
SAĞLIK
EKONOMİ
Dünya
POLİTİKA
Tanıtım Yazıları
İSTANBUL
Biyografi
Vizyondakiler
Sinema
Video Galeri
Eğitim
Yaşam
Asayiş
Gündem
SPOR
GENEL
YURT
2017 (Resmi İlanlar)
Künye
İletişim
RSS
Üyelik Girişi
Gazete Sayfaları
RESMİ İLANLAR
GÜNCEL
Röportaj
Magazin
Foto Galeri
Haberler
Yaşam
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
23.07.2022 - 22:16
Yayınlanma
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
-
+
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
-
+
Bunlar da ilginizi çekebilir
Bartın'da sel mağduru üniversite adaylarına "Mobil Tercih Aracı"yla hizmet veriliyor
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor
Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı
Burdur'dan gönderilen lavanta fideleri Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor
Filipinli çift bisikletleriyle 15 bin kilometrelik Asya turuna çıktı
Türk kadın akrobasi pilotu ay yıldızlı bayrağı Almanya'da dalgalandıracak
Bu içeriğe tepkiniz
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Çağrı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Puan Durumu
Fikstür
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Takım
O
Av
P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Detaylar için tıklayın
BEĞEN
TAKİP ET
TAKİP ET
ABONE OL
TAKİP ET
Anasayfa
Kategoriler
Asayiş
Bilim ve Teknoloji
Dünya
Eğitim
EKONOMİ
Gazete Sayfaları
GÜNCEL
Gündem
İSTANBUL
Kültür ve Sanat
Magazin
Manşet
Öne Çıkan
POLİTİKA
RESMİ İLANLAR
SAĞLIK
Son Dakika
SPOR
Tanıtım Yazıları
TÜRKİYE
Yaşam
YURT
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Aramak için bir kelime yazınız.
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın.
Tamam