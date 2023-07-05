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Bakanımız @HakanFidan #Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı marjında #Bakü 'de - #Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein - #Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah - #Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile biraraya geldi.🇹🇷🇮🇶🇰🇼🇩🇿 pic.twitter.com/M9gRof615r

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

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