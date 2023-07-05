Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.
Bakanımız @HakanFidan #Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı marjında #Bakü'de— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 5, 2023
- #Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein
- #Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah
- #Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf
ile biraraya geldi.🇹🇷🇮🇶🇰🇼🇩🇿 pic.twitter.com/M9gRof615r
AA