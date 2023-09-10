Sakarya

"Eğitim, ilim, irfan, bilgi, hikmet bizim için çok önemli. O yüzden değerli öğretmenlerimize buradan sesleniyorum: Çocuklarımız sizin evlatlarınızdır. Kendi evlatlarınızı Allah için, peygamber için, vatan, millet için en iyi nasıl yetiştirmek istiyorsanız, öğrencilerinizi de öyle yetiştiriniz. Onlar size emanet." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "Aileler Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programı kapsamında Tarihi Orhan Gazi Camisi'nde sabah namazı kıldırdıktan sonra cemaate vaaz veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programın, bugün Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocukların ve eşlerin, birer göz aydınlığı ve aileyi oluşturan unsurlar olduğunun altını çizen Erbaş, ailelerin daha da milli manevi duygularına, inançlarına, geleneklerine, adetlerine bağlı yetişmesi için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Vakıflar ve derneklerin adeta "can simidi" olduğuna değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"1999 depremini hep birlikte yaşadık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 6 Şubat depreminde ilk gün bölgeye ulaştık. Sadece biz mi? Bir baktık ki her yerde vakıflarımız, derneklerimiz, STK'lerimiz... Bu anlayış Peygamber efendimizin tüm insanlığa kazandırdığı vakıf anlayışı; nasıl gelişmiş ülkemizde. Zor zamanlarda işlerimizi çabucak yapabilmek, aile bağlarının, komşuluk ilişkilerinin ve millet olarak birbirimize bağlılığın sonucudur. İşte bugün de ülkemizin 81 ilinde sabah namazında camilerimizde ailelerimizle buluştuk."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi, inanç ilkelerinin bulunduğu ana kitap olduğunu belirterek, Kur'an ve sünnet çizgisinde buluşmanın Hz. Muhammed'in insanlara vasiyeti olduğunu dile getirdi. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin hayatı, kıssaları ve toplumlarının anlatıldığını aktaran Erbaş, namazın birinci rekatında okuduğu Lokman Suresi'nde geçen ayetler hakkında bilgiler paylaştı.

"El birliğiyle medeniyetimizi daha yukarılara çıkaralım"

Lokman aleyhisselamın çocuklarına olan nasihat ve davranışlarını, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak bütün insanlığa tanıttığını anlatan Erbaş, "Çocuklarına olan hitabında nezaket, kibarlık, sevgi ve muhabbet var. 'Sakın Allah'a şirk koşma.' diye başlıyor. Çocuklarımıza da ilk öğretmemiz gereken şey bu. Yaz Kur'an kursları ve örgün kurslardaki görevlilerimize hep bunu nasihat ederiz. Çocuklara, talebelerinize böyle yaklaşın. İnşallah yarın 1 milyon 200 bin öğretmenimiz 19 milyona yakın öğrencisiyle eğitim öğretime başlayacak. Öğrencilerine hitap ederken Lokman aleyhisselamı örnek alsınlar." diye konuştu.

Erbaş, dünyada 143 ülkenin nüfuslarının Türkiye'nin öğrenci sayısının altında olduğuna işaret ederek, "Üniversiteyle birlikte 27 milyon öğrencimiz var. Bu ne büyük zenginliktir? Bu zenginliğimizi iyi yetiştirirsek bir anlamı var. İyi yetiştiremezsek o zaman sıkıntılar doğar. Eğitim, ilim, irfan, bilgi, hikmet bizim için çok önemli. O yüzden değerli öğretmenlerimize buradan sesleniyorum: Çocuklarımız sizin evlatlarınızdır. Kendi evlatlarınızı Allah için, peygamber için, vatan, millet için en iyi nasıl yetiştirmek istiyorsanız, öğrencilerinizi de öyle yetiştiriniz. Onlar size emanet." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla el ele, omuz omuza çalıştıklarını dile getiren Erbaş, "Bütün müftülerimize, 'Birlik beraberlik içerisinde olun, birlikte çalışın.' diyoruz. El birliğiyle medeniyetimizi daha yukarılara çıkaralım. Kur'an kurslarımızı daha verimli hale getirelim, daha fazla öğrencimiz olsun. Sınıfların artması için sivil toplum kuruluşları, anne ve babalardan destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Sarıbıyık, İl Müftüsü Mehmet Aşık, bazı STK temsilcileri, din görevlileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

AA