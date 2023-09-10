KONYA (AA) - Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin son bir haftada vatandaşların huzur ve güvenliği için sıklaştırdığı denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

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Denetimler sonunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.