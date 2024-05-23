Ankara

Esenboğa Havalimanı'nda, hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girebilmek için gerekli prosedürleri yapmasını sağlayan "Mekke Yolu" projesi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Erbaş, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Erbaş, "Suudi Arabistan ile geçen yıl başlattığımız 'Mekke Yolu' dediğimiz bir proje var. Geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda başladı ve 10 bini aşkın hacımız bundan istifade etti. Bu yıl da Ankara'yı ilave ettik. Cidde veya Medine'de yapılacak işlemleri Ankara'da işbirliği içerisinde yapıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'a ulaşan hacı adaylarının beklemeden otellerine gideceğini aktaran Erbaş, "Büyük kolaylık. Geçmişte hatırlıyorum, saatlerce bekledikten sonra çıkabiliyorduk ama şimdi çok hızlı bir şekilde Cidde ve Medine'deki havalimanlarından çıkabiliyoruz." diye konuştu.

Erbaş, bu kolaylığı sağlayan Suudi Arabistan'a teşekkür ederek, "Önemli olan vatandaşlarımızın rahatı. Hasta olan vatandaşlarımız oluyor, bu projeyle birçok kolaylığa ulaşmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Erbaş, kutsal topraklara giden hacı adaylarına beyaz gül dağıtarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Projenin açılışı 10 gün önce yapıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr da Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, projenin hacı adaylarına kolaylık sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Proje kapsamında hacı adaylarının Cidde veya Medine'de beklemeden otellerine geçebileceğini yineleyen Abu Al-Nasr, projenin açılışının yaklaşık 10 gün önce yapıldığını anımsattı.

Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan'ın projeye verilen önemden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Mekke Yolu" projesi

Proje kapsamında hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda kendilerine ayrılan özel alanda bütün işlemlerini halledebilmesi sağlanıyor. Esenboğa Havalimanı'nda kurulan sistem sayesinde hacı adayları, Suudi Arabistan'da havalimanlarında herhangi bir işleme tabi tutulmadan otellerine gidebilecek.

Suudi Arabistan'ın 2018'de hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

Proje, 30 Mayıs 2023'te Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı törenle İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçirilmişti.