Haber: Mert Osman Erman

Ailesi tarafından doğrulanan bu haber üzerine ABD'li MC ve söz yazarı Willie Perry Jr, 2004 yılında şarkısıyla Birleşik Krallık single listesini zirveye taşımıştı.

Chicago doğumlu yıldız, aynı zamanda eşlik eden dansı da yaratmıştı ve 2016 yılında böbrek ve karaciğer kanseri teşhisi konulmuş ve tedavi görmüştü.

Ölümü Salı günü eşi Kim tarafından Chicago TV istasyonu ABC7'ye doğrulandı.

Şarkı neredeyse iki on yıl önce yayınlanmasına rağmen, doğum günü partilerinde, okul ve düğün diskolarında halen bir favori olarak kalmıştır.

İlk olarak 2000 yılında yayınlanan DJ Kasper, şarkı popüler hale geldikten sonra ikinci bir versiyon oluşturdu.

Ayrıca Casper Slide Part 2 olarak da bilinen parça, uluslararası bir başarıya ulaştı.

Bir röportajında orijinalini yeğeni için bir aerobik egzersiz olarak yarattığını belirtti.

'Herkesin yapabileceği bir şey'

Şarkı, Chicago stepping hareketinden esinlenmiş kendi imza dansıyla geldi.

Sözler dansçıları "sola/sağa kaydır", "ellerinizi çırpın" ve "tüm yolu yere kadar gidin" şeklinde teşvik etti.

Sahne üzerindeyken her zaman tamamen beyaz giyindiği için Casper olarak bilinen yaratıcısı, dans parçasının birleşme, topluluk ve pozitifliğin gücünün bir hatırlatıcısı olarak devam etmesini umduğunu söyledi.

"Stadyumların hepsinde çalınan en büyük şarkılardan birine sahibim: buz hokeyi, basketbol, futbol, beyzbol; bunu Olimpiyatlar'da da çaldılar" dedi ve funk ve soul yıldızı James Brown ile birlikte turneye çıkmıştı. "Herkesin yapabileceği bir şeydi."