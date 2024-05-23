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IGAD adlı Doğu Afrika paktı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'dan oluşuyor.

Öte yandan Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Doğu Afrika ülkeleri mart ve mayıs ayları arasında da kuvvetli yağışlardan etkilenmişti.

Açıklamada, birçok ülkeyi etkileyecek kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbir alınması çağrısı yapıldı.

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IGAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışla rın Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

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