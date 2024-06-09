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Pazar gününü parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sahilde yürüyüş yapanlar, dinlenmek için gölgelik alanları tercih etti.

Mersin'de hava sıcaklığı 33 dereceye, nem oranı da yüzde 64'e çıktı.

Merkez Seyhan ilçesinde bazı çocuklar, tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Adana'da nem oranı yüzde 55'i geçti, cadde ve sokaklar boş kaldı.

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