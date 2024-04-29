Cuma günü gerileyen dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,4766'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da azalışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 32,4250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,7560, sterlin/TL yatay seyirle 40,6190'dan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,4 artışla 106,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Fed'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bununla birlikte bu hafta yurt içinde enflasyon verilerinin takip edileceğini aktardı.

Bugün, yurt dışında Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.