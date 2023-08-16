Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, 10 yetişkin ve dört aylık bir bebek kalıntısını tespit ettiklerini ancak "daha fazla ceset" bulunabileceği konusunda uyardılar.

Kentin ticaret bölgesindeki patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Patlamanın neden olduğu duman ve başlatılan yangınların oluşturduğu duman, saatlerce kasabanın üzerinde yayıldı. On kişi hala kayıp. Pazartesi günü patlama, başkent Santo Domingo'nun güneybatısındaki San Cristóbal kasabasını sarsmıştı.

Nedeni henüz kesin olarak belirlenmedi. İnşaat yıkılan binalar arasında bir donanım mağazası, bir veteriner kliniği ve bir plastik fabrikası bulunuyor.