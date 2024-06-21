New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan OHAL ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.

Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.



Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.

Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.



Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.



Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

Ulusal Hava Durumu Servisine (NWS) göre, ABD'nin özellikle güneybatısından gelen sıcak hava dalgası nedeniyle New Mexico eyaletinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

New Mexico'nun Ruidoso köyü ve civarında devam eden, binlerce kişinin tahliyesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan yangının söndürülmesi için hafta sonuna doğru yağması muhtemel yağmur umutla bekleniyor.



NWS'den yapılan bilgilendirmede, perşembe ve cuma günleri Ruidoso bölgesinde yağması beklenen yağmurun yangının söndürülmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada da New Mexico'nun büyük bölümünde yüksek yangın riskine dair uyarıda bulunularak, aşırı kuru havanın ve yüksek sıcaklıkların yangınların hızla çoğalmasına neden olduğu belirtildi.



Orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen New Mexico, ABD'nin "olağanüstü kuraklık" yaşadığı düşünülen tek bölgesi.

Kanada sınırında sıcaklık 39,5 derece

Öte yandan, ABD'nin kuzeydoğusunda Kanada sınırına 17 kilometre mesafedeki Maine eyaletinin Caribou kentinde termometreler tarihte ilk defa 39,5 dereceyi gösterdi.



NWS, 85 yıldır ölçümlerin yapıldığı Caribou'da sıcaklığın en fazla 38 dereceye çıktığı bilgisini verdi.



Ülkede 28 bölgede orman yangınlarına karşı mücadele ediliyor

Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) güncellemesine göre, ABD genelinde toplam 28 orman yangını devam ediyor. Bunlardan 17'sinin kontrol altına alınamadığı, 11'inin ise kısmen kontrollü devam ettiği belirtildi.



NIFC'nin internet sitesinde, 2024 yılında bugüne kadar ülke çapında 19 binden fazla orman yangı çıktığı ve 861 bin dönüm alanın yandığı bilgisi paylaşıldı. Bu yangınların 10'unun California eyaletinde çıktığı ve eyaletin hem kuzeyinde hem güneyinde etkili olduğu kaydedildi.



Ayrıca kurumun verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında çıkan yangın sayısı, geçen yılın tamamında görülen yangın sayısına (21 bin 799) yaklaştı.

ABD'de bu yıl doğal afetlerde 84 kişi öldü

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, mayıs ayında doğal afetler ve şiddetli hava koşulları ABD'de 1 milyar doların üzerinde hasara neden oldu.

NOAA'nın açıklamasında, bu maliyetin yılın başından bu yana yaşanan kasırga, kar fırtınaları gibi şiddetli hava koşulları dahil 25 milyar doları aştığı belirtildi.



Ayrıca bu ylı doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının da 84'e ulaştığı kaydedildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının hızla yayılması sonucu, 1200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

California İtfaiyesince yapılan açıklamada, Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının 12 bin dönümden fazla bir alana yayıldığı belirtildi.



Yangının etkilediği yerleşim bölgelerindeki 1200 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangının yayıldığı alanlarda hazır bulunduğu kaydedildi.



Yangının çıkma nedenine dair açıklama yapılmadı.



Bu arada açıklamada, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranının devam edeceği ifade edilerek, olası yeni tahliye kararlarının alınabileceğine ilişkin halka uyarıda bulunuldu.



Los Angeles Ulusal Meteoroloji Servisince de rüzgar ve nemin yüksek olması sebebiyle "kırmızı uyarı" verildi.

İtalya

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli'de yerleşim yerlerine yakın Camaldoli tepesindeki makilik alanda çıkan yangında Vomero, Soccavo ve Pianura semtlerine yakın araziler zarar gördü.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin ilk aşamada karadan 8 ekip ve helikopterlerle müdahale ettiği, sabah da 3 yangın söndürme uçağının operasyona katıldığı anlatıldı. İtfaiyenin yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldığı ve alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde makilik alandaki yangının gece boyunca sürdüğü görülüyor.

Bu arada Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, basına yaptığı açıklamada, itfaiyenin yangının ilk çıktığı anlarda havadan müdahale için söndürme uçaklarını hemen gönderemediğini belirterek, "Bu nedenle ilk aşamada helikopterler müdahale etti. Gece boyunca Camaldoli'de çok karışık bir durum vardı çünkü yangın birkaç kez yön değiştirdi. Bu da söndürmeyi zorlaştırdı." dedi.

Yangının neden çıktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşim birimleri tahliye edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil uyarıda, çıkan orman yangını nedeniyle Koropi yakınlarındaki Lambraki'de bulunan vatandaşların bölgeyi terk etmesi istendi.



Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle Kiçi yerleşim birimi tahliye edildi ve güvenlik gerekçesiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.



Bazı ev ve işyerlerine de sıçrayarak maddi zarara neden olan yangına itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor ancak bölgede hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.

Atina Ulusal Gözlemevinden (EAA) yapılan açıklamada, özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olacağı Eğriboz, Midilli, Sakız, Sisam ve Girit'te orman yangını riskinin 21 Haziran'a kadar yüksek olduğu belirtildi.



Ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşların, yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Orman yangınında müdahale eden itfaiyeci yaralandı

Öte yandan, son 24 saat içinde 35 orman yangınının çıktığı Yunanistan'da, dün Drama'daki orman yangınında bir itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.



Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan itfaiyecinin tedavisinin Drama Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

Lübnan

Lübnan'ın iç kesimlerindeki dağlık bölgede yangın çıktığı ve çok sayıda meyve ağacının kül olduğu belirtildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre Lübnan'ın yüksek dağlık bölgesi ve önemli içme suyu kaynağı olan Cebel Lübnan vilayetine bağlı Tanurin bölgesinde yangın çıktı.



Ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisi ile kısa bir süre içerisinde yayıldığı, bölgedeki bir çok elma, kiraz ve zeytin ağacının tamamen yanmasına sebep olduğu ifade edildi.



Yangının itfaiye, sivil savunma ekipleri ve bölgedeki köylülerin yardım ile büyük oranda kontrol altına alındığı, zeminde soğutma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Ayrıca, yangın nedeniyle bölgedeki su şebekesi ve sulama borularının büyük oranda zarar gördüğü aktarıldı.