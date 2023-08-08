Haber: Damla Oya Erman

Double Dubs, önceki kanat satış rekorunu (40,210 adet) elinde tutan New York merkezli Village Casino'yu geride bırakarak küresel sıralamada zirveyi elde etti. Tavuk kanadı kamyonu sahibi Trent Weitzel, Fox News Digital'e verdiği demeçte, "Küçükken bile dünya rekoru kırmak istediğimi herkese söylerim. Sadece ne tür bir rekor olacağını bilmiyordum," dedi.

"Weitzel's Wings" ekibi, Freedom’s Edge Brewing Co. dışında dört kamyonunu Cheyenne'de konuşlandırdı. Mutfak ekibi, aşçılar, servis elemanları ve çalışanlardan oluşan yaklaşık üç düzine kişiden oluşuyordu.

48,000'den fazla kanat, toplamda yaklaşık 3000 kilo tavuk eti anlamına gelirken, bu kızartılmış kanatlar satış rekoru kriterlerini karşılamak için tek bir masada servis edilmek zorundaydı.

Bu olağanüstü başarıyı Buffalo Wing Festivali'nin kurucusu olan Amerikalı "Kanat Kralı" Drew Cerza da kutladı. Trent Weitzel, sadece 20 dakika uyuyarak geçen 24 saatlik süre boyunca dinlenmeye vakit buldu. 12 yaşındaki kızı Kadyn'ın arabada uyuduğunu söyledi.

Double Dubs, bu süre zarfında bir başka kilometre taşını daha geçti. 8 saatlik bir süre içinde 28,049 adet kanat satışı gerçekleştirdi ve önceki rekoru kırdı. Double Dubs, 2021'de Ulusal Buffalo Wing Festivali'nde ülkenin en iyi acı sosu olarak onurlandırıldı ve aynı etkinlikte 2022'de genel festival favorisi seçildi.

Bu başarı, 29 Temmuz'da Ulusal Tavuk Kanatı Günü'nde elde edildi. Weitzel, kanatlarının dışının çıtır çıtır, içinin ise sulu olması gerektiğini belirtti ve "Herkes bunu yapamaz, ancak biz bunu ustaca başardık" dedi.

Trent Weitzel, kanatlarını kanola yağında kızarttığını, kendi ev yapımı soslarıyla karıştırdığını ve yanında yalnızca mavi peynir (ranch yok) ile sunduğunu belirtti. Drew Cerza, kanatların yeni bir Amerikan mutfak kültürüne ilham verdiğini ve ülke genelinde tavuk kanatlarına duyulan tutkuyu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.