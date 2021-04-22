2021 BRIT Ödülleri kapalı mekanda canlı performansla düzenlenecek

İNGİLTERE - İngiltere'de 11 Mayıs'ta düzenlenecek olan '2021 Brit Ödülleri' bu yıl seyircili olarak gerçekleşecek. Başkent Londra'daki 20 bin kişi kapasiteli O2 Arena’da gerçekleşecek olan Brit Ödül Töreni 4 bin seyirci katılımıyla gerçekleşecek. Töreni komedyen Jack Whitehall’ın sunacağı ifade edilirken, ödül töreninde maske ve mesafe kuralı olmayacak ancak katılan herkesin PCR testi yaptırmasının zorunlu olacağı ifade edildi. Törende, Arlo Parks, Griff ve Dua Lipa gibi isimler performans sergileyecek.



PANDEMİ ARAŞTIRMASININ BİR PARÇASI

Törenin, Londra hükümetinin uyguladığı pandemi dönemi etkinlik araştırma programının bir parçası olacağı kaydedildi. Hükümetin buna benzer deneyleri ülkenin bir çok kentinde sınırlı sayıda seyircinin olduğu festival türü etkinliklerinde de yaptığı kaydedildi. Öte yandan, katılımcıların negatif Kovid-19 testi sunmaları ve iç mekanda yapılacak etkinliklerin güvenli olup olmadığına dair kanıt oluşturmak için etkinlikten sonra da test yaptırmaları gerekli olacak.