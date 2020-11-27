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39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı asker ordudan atıldı

Afganistan'da görev yaparken 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkan Avustralyalı 13 asker ordudan atıldı. Avustralya Ordusu Şefi Korgeneral Rick Burr, "Şu anda, 13 kişiye Afganistan soruşturmasıyla ilgili olarak idari işlem bildirimi verildi” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Kasım 2020 Cuma 14:02
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39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı asker ordudan atıldı

AVUSTRALYA - Atralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği'nin (IGADF) 4 yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve 39 Afgan sivilin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklanmıştı. Ordu Şefi Korgeneral Rick Burr tarafından bugün yapılan açıklamada, olayla ilgisi bulunan 13 Avustralyalı askerin görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Korgeneral Burr yaptığı açıklamada “Şu anda, 13 kişiye Afganistan soruşturmasıyla ilgili olarak idari işlem bildirimi verildi” dedi. 

Olayla ilgili 2005 ve 2016 yılları arasında Afganistan'daki Avustralya özel kuvvetler askerlerinin davranışlarına ilişkin hazırlanan raporda, 20 bin fazla belge ve 25 bin görüntü incelenmiş, 423 yeminli tanıkla görüşülmüştü. 

DHA

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39 Afgan Sivili öldürenAskerlerOrdudan Atıltılar13 Avustralyalı Asker
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