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AB ve İngiltere arasındaki 'aşı tedarik krizi', bugün görüşülecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Oxford/AstraZeneca’nın aşı tedariki konusunda sözleşmeye uymadığını ifade etmesi üzerine gündeme gelen 'tedarik yasağı', bugün sanal olarak düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) toplantısında görüşülecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 14:39
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AB ve İngiltere arasındaki 'aşı tedarik krizi', bugün görüşülecek

BELÇİKA - İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ve İsveç firması AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısı, AB ve İngiltere arasında krize neden oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AstraZeneca’nın aşı tedariki konusunda İngiltere’ye yönelik sözleşmesini tam olarak uyguladığını, ancak AB’deki diğer ülkelere yönelik sözleşme şartlarını yerine getirmediğini ifade etti. Von der Leyen’in bu açıklamalarının ardından gündeme gelen ve İngiltere’nin aşı programını iki aylık bir gecikmeye uğratabileceği ifade edilen 'tedarik yasağı', bugün yapılacak AB sanal toplantısında görüşülecek.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Hafta başından bu yana yaşanan gerilime rağmen, AB ve İngiltere tarafından dün yayınlanan ortak bildiride, 'ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışıyoruz' mesajı verildi. Bildiride, "Hepimiz aynı salgınla karşı karşıyayız ve üçüncü dalga AB ile İngiltere arasındaki iş birliğini daha da önemli hale getiriyor. Görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, olası yeni düzenlemelerin 'ihracat yasağı' anlamına gelmediğini ifade etti.

LEYEN’DEN "SÖZLEŞMEYİ YERİNE GETİR" AÇIKLAMASI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hafta başında yaptığı açıklamada Oxford/AstraZeneca'nın İngiltere’ye tedarikinin sözleşmeye göre tam olarak yapıldığını ancak Avrupa Birliği’ne yönelik tedarikte yetersiz kaldığını ifade ederek, "AstraZeneca'ya mesajımız budur; diğer ülkelere teslimat yapmaya başlamadan önce Avrupa ile sözleşmenizi yerine getirin" demişti. Von der Leyen’in açıklamalarının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i destekliyorum. AstraZeneca ile bir sorunumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AB Ve İngiltereAşı Tedarik Krizi
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