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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den KKTC'ye ziyaret

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell​'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 16:19
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den KKTC'ye ziyaret

KKTC - Kıbrıs'ta diplomasi trafiği artmaya başladı.  Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edeceği bildirildi. 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanımız, 10 Şubat Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve 19 Şubat Cuma günü de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i makamında kabul ederek diğer konular yanında tahsis edilen aşıların daha planlı bir şekilde Kıbrıs Türk tarafına teslimi konusunu da ele alacaktır” dedi.

KOVİD-19 AŞISI DA GÜNDEMDE 

Doğruyol, KKTC lideri Tatar ile Borrell arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklamasında Kovid-19 aşısının konuşulacağını ifade etti. Doğruyol açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden iki parti halinde Ocak ayında tarafımıza ulaştırılan 2 bin 250 dozluk Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşılarının ikinci dozu olan 2 bin 250 aşı dün (5 Şubat 2021) Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC yetkilileri tarafindan teslim alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın halk sağlığının korunmasına yönelik yüksek hassasiyeti ışığında Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk Halkı’na tahsis edilen aşıların zamanında ve sarih bir program çerçevesinde teslim edilmesine yönelik girişimler Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmektedir" 
 

DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE GÖRÜŞMEMİŞTİ

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell 26 Haziran’da Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirmişti. Borell, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeden adadan ayrılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Josep BorrellKKTCZiyaret
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