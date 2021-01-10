ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık devri törenine katılacak

(DHA)

ABD’de başkanlık seçimleri sonrası yapılan ve eski başkan ile seçilmiş yeni başkanın katıldığı ‘görev teslim törenine’, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katılacağı açıklandı. 20 Ocak’ta yapılması planlanan devir teslim törenine, mevcut Başkan Trump katılmayacağını açıklamış ve bu karara Seçilmiş Başkan Joe Biden ise “Üzerinde anlaştığımız birkaç şeyden biri” yorumunu yapmıştı.

PENCE'İN, JOE BİDEN'IN BAŞKANLIĞININ TESCİLİNDEKİ RÖLÜ

Pence, Trump taraftarlarının 6 Ocak’taki temsilciler meclisi baskınında, kongredeki Seçici Kurul oylarını sayma rolü nedeniyle başkan tarafından eleştirilmiş ve Trump destekçileri oylar sayılırken binayı bastığında ABD Kongre Binası'nda mahsur kalan insanlardan biri olmuştu. Binanın güvenli hale getirilmesinin ardından Seçici Kurul oylarını sayma işlemine devam edilmesini sağlayan Pence’in bu tutumu sayesinde Joe Biden’ın başkanlığı meclis tarafından tescillenmişti.

GÖREV TESLİM TÖRENİNE HANGİ BAŞKANLAR KATILMADI?

Geçmişte üç ABD başkanı; 1801'de John Adams, 1829'da John Quincy Adams ve 1869'da Andrew Johnson haleflerinin göreve başlama törenine katılmayan başkanlardı.