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ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan ölenler için anma töreni düzenliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının yarım milyonu geçmesinin ardından hayatını kaybedenler anısına mum yakma töreni düzenleneceği ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2021 Pazartesi 13:58
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ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan ölenler için anma töreni düzenliyor

ABD - Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de 511 bini aşkın kişi salgından hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın salgında hayatını kaybedenlerin anısına tören düzenleneceği açıklandı. Beyaz Saray’da bugün gerçekleşecek olan anma töreninde First Lady Jill Biden,  Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve İkinci Beyefendi Doug Emhoff da yer alacak. Biden’ın tören öncesinde hayatını kaybedenler için bir konuşma yapacağı da belirtildi.
 

KORONAVİRÜSE YAKALANANLARIN SAYISI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

ABD’de 511 bin 133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkede bugüne kadar 28 milyon 765 bin 423 kişide virüs tespit edildi. Toplamda 18 milyon 973 bin 190 kıişinin de iyileştiği belirtildi.


"2022'YE KADAR MASKE GİYME ZORUNLU OLABİLİR"

Öte yandan, Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci Amerikalılar’ın gelecek yıl da maske takabileceğini belirtti.Fauci, Covid-19’la mücadele çerçevesinde bazı kısıtlamalar hafifletilse de Amerikalılar’ın 2022’de maske giymek zorunda olabileceğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı BidenAnma TöreniCovid19
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