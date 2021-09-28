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ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2021 Salı 14:26
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ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

ABD - ABD Pentagon’a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı. Füzenin, sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığı ifade edildi.

DARPA, ABD Hava Kuvvetleriyle Birlikte testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füzenin, oksijen açısından zengin atmosferde en iyi şekilde çalıştığını ve sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığını belirtti. Dün yapılan açıklamada ayrıca füzenin özellikleri sayesinde hız ve manevra kabiliyetinin zamanında tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Hipersonik füze, uçağa yerleştirilen Hipersonik Hava-Soluyan Silah konsepti (HAWC) aracılığıyla uçağın kanadının altından fırlatıldı. Pentagon, testin 2013’ten itibaren bu tip silah sınıfının ilki olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDHızlı Hipersonik FüzesiTEST
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