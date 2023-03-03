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ABD, Ukrayna'ya Rusya içinde saldırı düzenlemek üzere bilgi sağladığı iddialarını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarındaki hedeflere saldırması için istihbari bilgi verdiği iddialarını reddetti.

03 Mart 2023 Cuma 12:20
ABD, Ukrayna'ya Rusya içinde saldırı düzenlemek üzere bilgi sağladığı iddialarını reddetti
Washington

Ukrayna'dan bir grubun Rusya'nın Klimovski kasabasına bağlı Bryansk bölgesine sabotaj yapmak üzere sızdığı ve Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki bazı hedefleri vurduğu iddiaları üzerine Kremlin'in saldırıların ABD'nin desteğiyle yapıldığını iddia etmesi Pentagon'da tepkiyle karşılandı.

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Ryder, "Rus yetkililerin, her şeyden önce ABD'nin bir şekilde bu tür saldırıları mümkün kılmak için bilgi sağladığını iddia eden bazı haberleri gördüm. Ukraynalılara nereyi vuracaklarını söylemiyoruz. Şunu kesin bir şekilde ifade edeyim Ukraynalılara Rusya içindeki yerleri hedef almaları için istihbarat veya bilgi sağladığımız fikri saçmalık. Rusya ile savaşta değiliz, Rusya ile bir savaşa girmenin de peşinde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Ryder diğer taraftan Ukrayna'ya verilen silahların sadece Ukrayna içinde ve Ukrayna topraklarının savunulmasında kullanılması için istişare ettiklerini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDUkraynaRusyaSaldırı
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