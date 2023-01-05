ABD’de 5’i çocuk 8 kişilik aile, evde silahla öldürülmüş halde bulundu

Utah’ın Enoch kentinde belediye yetkilileri, polisin ihbar üzerine kırsal bir yerleşim yerine kontrole gittiğini ve evde aynı aileye ait 5’i çocuk 8 kişinin cesediyle karşılaştığını açıkladı. Kurbanların silahla öldürüldüğünü ifade eden yetkililer, ailenin çevrede tanındığını vurguladı.

Resmi açıklamada ölümlerin ne zaman ve nasıl meydana geldiği belirtilmezken ihbarın kim tarafından yapıldığı da açıklanmadı. Utah Eyalet Valisi Spencer J. Cox, taziye açıklaması yaparak olayı teyit etti. (DHA)