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ABD’de 5’i çocuk 8 kişilik aile, evde silahla öldürülmüş halde bulundu

ABD’nin Utah eyaletinde polis, bugün bir evde aynı aileden 5’i çocuk 8 kişinin silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu açıkladı. Utah Eyalet Valisi Spencer J. Cox açıklama yaparak olayı doğruladı.

05 Ocak 2023 Perşembe 11:38
ABD’de 5’i çocuk 8 kişilik aile, evde silahla öldürülmüş halde bulundu

Utah’ın Enoch kentinde belediye yetkilileri, polisin ihbar üzerine kırsal bir yerleşim yerine kontrole gittiğini ve evde aynı aileye ait 5’i çocuk 8 kişinin cesediyle karşılaştığını açıkladı. Kurbanların silahla öldürüldüğünü ifade eden yetkililer, ailenin çevrede tanındığını vurguladı.

Resmi açıklamada ölümlerin ne zaman ve nasıl meydana geldiği belirtilmezken ihbarın kim tarafından yapıldığı da açıklanmadı. Utah Eyalet Valisi Spencer J. Cox, taziye açıklaması yaparak olayı teyit etti. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDUtahCinayet
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