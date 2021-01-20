Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1565
ALTIN
441.153
DOLAR
7.4723
STERLİN
10.1697
EURO
9.0601
Konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 arsa satışa çıkarıldı
Konut alanı ve zeytinlik...
Konteyner Kentte Bakım Onarım İşi Yaptırılacak
Konteyner Kentte Bakım Onarım...
Satılık 31900 m² meyve bahçesi
Satılık 31900 m² meyve...
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...

AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) bir kişiye dilencilik yaptığı için hapis cezası veren İsviçre’yi haksız buldu. Mahkeme, temel ihtiyaçların karşılanması için dilenme hakkının engellenemeyeceğine karar verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:52
0 Okunma
AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu

BELÇİKA - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçre'de Romanya uyruklu bir kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilmesini insan hakları ihlali olarak buldu.  Strasbourg'da görülen davada mahkeme, dilenen kişinin, "İçinde bulunduğu olumsuz koşullar" nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını, "Dilenerek karşılamaya çalışma hakkına" sahip olduğuna karar verdi. Öte yandan, İsviçre, dilenenen kadına AİHM tarafından yaklaşık bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

BİR ÇOK KEZ ÇEŞİTLİ CEZALARA ÇARPTIRILDI

AİHM'in verdiği kararda Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğuna vurgu yapılarak, kadının bu nedenle Cenevre'de defalarca dilenmek durumunda kaldığına dikkat çekildi. Cenevre'de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılırken, Romyan uyruklu kadının yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği, bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi. 2014 yılında yaklaşık 464 euro para cezası verilen kadına, 2015 yılında da beş gün hapis cezasına mahkum edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa İnsan Hakları MahkemesiİsviçreDilenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem
Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem
“Pelosi'nin bilgisayarı Rusya’ya satılmaya çalışılmış olabilir" iddiasına FBI'dan soruşturma
“Pelosi'nin bilgisayarı Rusya’ya satılmaya çalışılmış olabilir" iddiasına FBI'dan soruşturma
Türk Armin'in Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündeme geldi
Türk Armin'in Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündeme geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans