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Aliyev, Fransa'nın sömürgeciliği sürdürmesine tepki gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyada neokolonyalizm eğiliminin arttığını söyleyerek, "Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar, Fransız sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntılarıdır." dedi.

02 Mart 2023 Perşembe 12:30
Aliyev, Fransa'nın sömürgeciliği sürdürmesine tepki gösterdi
Bakü

Aliyev, düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Kovid-19 Temas Grubu Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Bağlantısızlar Hareketi olarak adaleti ve uluslararası hukuku savunduklarını bildiren Aliyev, bazı zengin ülkelerin salgın dönemindeki "aşı milliyetçiliği"nin Kovid-19'la mücadeleye ciddi engeller oluşturduğunu belirtti.

Aliyev, uluslararası hukuktaki sorunlardan ve yozlaşmadan bahsederek bu durumun uluslararası düzeni tehdit eder hale geldiğini kaydetti.

Egemenlik ve toprak bütünlüklerinin ihlali, devletlerin iç işlerine karışma gibi hallerin arttığını vurgulayan Aliyev, uluslararası kuruluşların kararlarının ya uygulanmadığını ya da çifte standartlarla uygulandığını ifade etti.

Aliyev, dünya düzeninin yeniden şekillendiğini anlatarak, "Soğuk savaşın bitmesinden sonraki en ciddi doğu-batı mücadelesine şahitlik ediyoruz. Bunun sonuçları dünyanın geri kalanında da hissediliyor." dedi.

Dünyada neokolonyalizm eğiliminin arttığına dikkati çeken Aliyev, "Tarihsel dekolonizasyon sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Bağlantısızlar Hareketi, insanlığın bu rezil sayfasının tamamen ortadan kaldırılması için çabalarını birleştirmelidir. Bağlantısızlar Hareketi, Komorlar Birliği'nin Fransız sömürge yönetimi altında kalan Mayotte Adası üzerindeki tartışmasız egemenliğini her zaman güçlü bir şekilde desteklemiştir. Fransız hükümetini Yeni Kaledonya halkının ve Fransız denizaşırı toplulukları ve topraklarındaki diğer halkların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz. Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar, Fransız sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntılarıdır. Fransa'yı Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer yerlerdeki Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine karşı sömürge geçmişi, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri için özür dilemeye ve sorumluluğunu itiraf etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reformların yapılması gerektiğini vurgulayarak, "BMGK'nin daimi üye sayısı daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmeli ve coğrafi olarak daha adil olmalıdır. Bağlantısızlar Hareketi'ne bir daimi koltuk verilmeli ve dönem başkanlığını elinde bulunduran ülke bu koltuğa sahip olmalıdır." görüşünü paylaştı.

Toplantıya Aliyev'in yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Libya cumhurbaşkanları, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Küba, Gabon ve Tanzanya cumhurbaşkanı yardımcıları, Cezayir ve Kenya başbakanları katıldı.

Zirve'de, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatyana Valovaya, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Khusrav Noziri de yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AliyevFransaSömürgecilik
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