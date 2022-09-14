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Aliyev, Macron’la telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda meydana gelen çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olmasının ardından, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:15
Aliyev, Macron’la telefonda görüştü

Aliyev, Macron’a büyük çaplı provokasyonların sorumluluğunun doğrudan Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine ait olduğuna ve Azerbaycan'ın saldırılara karşılık misilleme tedbirleri aldığına dikkat çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimi konusunun Fransa'nın inisiyatifiyle BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine çıkarılacağına değinerek, bu bağlamda müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine bir kez daha vurguladı. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığın yaptığı ortak açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 50 Azerbaycan askerinin şehit olmasının yanı sıra 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycanİlham AliyevFransaEmmanuel MacronErmenistanSaldırıSavaş
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