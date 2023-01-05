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Almanya Sağlık Bakanı Kovid’in yeni alt varyantı konusunda uyardı

05 Ocak 2023 Perşembe 14:57
Almanya Sağlık Bakanı Kovid’in yeni alt varyantı konusunda uyardı

ALMANYA - Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ABD’de etkili olan Kovid’in yeni alt varyantı Omicron XBB.1.5 konusunda uyardı. Bakan, XBB varyantının ABD’de hastaneye yatışları artırdığına dikkat çekti.  

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach dün yaptığı açıklamasında “Yeni XBB.1.5 varyantı, kuzeydoğu ABD'de hastane yatışlarını artırıyor. Umarım böyle bir varyant bize bulaşmadan önce kışı atlatabiliriz. XBB.1.5'in Almanya'da olup olmadığını ve ne kadar güçlü olacağını izliyoruz” ifadelerini kullandı. XBB varyantı, geçen 2 haftalık bir süreçte ABD’de baskın hale gelmiş ve hastaneye yatış oranını yükseltmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamasında yeni varyantların yakından izlendiğini belirterek “Çin dışında, ilk olarak Ekim 2022'de tespit edilen Omicron alt varyantlarından biri XBB.1.5'dir. ABD ve Avrupa'da artmakta ve şu anda 25'ten fazla ülkede tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Sağlık BakanıKovidAlt Varyant
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