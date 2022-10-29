Amerika’da 29 Ekim Coşkusu

Washington DC Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ncu yaşı, Türkiye’nin Washington DC Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona çok sayıda Türk ve Amerikan vatandaşları da katıldı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, resepsiyona gelen konuklara hitap etti. Türkiye’nin bölgede yaşanan tehditlere ve krizlere karşı barış odaklı adımlar attığını, Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Büyükelçi Mercan, uluslararası sorunların çözümünde de iki ülkenin sarfettiği çabaları dile getirdi. Ayrıca Mercan, Türkiye’nin daima hem kendi bölgesinde hem de uluslarası alanda barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yoğun çaba sarfettiğini aktardı

Türkiye Bölgesine İlham Veren Bir Ülke

Büyükelçi Hasan Murat Mercan, resepsiyona katılan konuklara yaptığı konuşmada “ Bugün Türkiye, demokrasisiyle, bölgesine ilham veren, küresel barış, refah ve istikrar yayan bir ülke olarak saygıyla izlenmektedir. Siyasi, ekonomik, insani ve kültürel gücümüzün temelinde yer alan Cumhuriyetimiz, hepimizin koruması ve yaşatması gereken en değerli ortak varlığımızdır” Ayrıca Mercan, tüm Amerikan toplumuna, Amerika’nın dört bir tarafında düzenledikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve verdikleri desteklerden dolayı Türk-Amerikan toplumunun temsilcilerine teşekkür etti

“Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını Kurduk”

Türkiye ve Amerika’nın, uluslararası zorluklara karşı ortak mücadele eden iki güç olduğunu aktaran Büyükelçi Mercan, şunları kaydetti:

"İki ülkenin son bir yılda bu amaca yönelik birbirine yakınlaştığını görmekten memnunum. Uyuşmazlıklar konusunda uzlaşma ve karşılıklı olarak mutabık kalınacak çözümler için iki ülke arasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurduk." dedi ve zaman zaman iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye ve Amerika’nın birlikte çalışabildiğini söyleyen Büyükelçi Mercan, bu ortaklığın tehditlerin üstesinden gelinmesini sağladığını belirtti

Son olarak Büyükelçi Mercan, NATO ve Ukrayna’ya da değinerek, müttefikliğe dair iş birliğini ve diplomasiyi geliştirmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini aktardı.

(Haber: Gurur AKOSMAN)