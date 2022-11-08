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Antarktika’daki araştırma istasyonunda Covid-19 salgını

08 Kasım 2022 Salı 12:58
Antarktika’daki araştırma istasyonunda Covid-19 salgını

ABD - ABD’nin Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda şimdiye kadar ki en büyük Covid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekim ayının başından itibaren bilim insanlarından oluşan personelin yüzde 10’nu Covid-19 oldu.

ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, Ekim ayında başlayan ve giderek yayılan Covid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışıldığı açıklandı. Kurumdan dün yapılan açıklamada istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği belirtildi.

64 AKTİF VAKA

Yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi. Covid-19 olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecekler ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacaklar. Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin Covid-19 olduğu, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.  Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntarktikaAraştırma IstasyonuCovid19 Salgını
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