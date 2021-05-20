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AP, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2021 Perşembe 09:41
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AP, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alınması çağrısında bulunan raporu kabul etti. Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol parlamenteri Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı büyük bir oy farkıyla kabul edildi. Söz konusu oylamada, 480 "evet", 64 "hayır", 150 "çekimser" oyu çıktı. Raporda, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut gidişatın acilen ve tutarlı biçimde tersine dönmemesi halinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Rapora ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri'nin açıklamasında, "Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, Avrupa Parlamentosu'ndan nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABAPTürkiyeMüzakere
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