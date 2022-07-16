Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Portekiz, Temmuz ayında yaşanan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele devam ederken ülkenin kuzeyinde bulunan Pinhao kentinde 47 derece sıcaklık kaydedildi. Portekiz meteoroloji yetkilileri, daha önce 23 Temmuz 1995’te Amareleja kentinde 46,5 derece sıcaklık kaydedildiğini belirtti. Başbakan Antonio Costa, Torre de Moncorvo kenti civarında yangınla mücadele eden bir yangın uçağının düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

SANCHEZ: ÜLKE RİSK ALTINDA

İspanya’nın özellikle Portekiz sınırına yakın batı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği belirtildi. İspanya meteoroloji yetkilileri (AEMET) Pazartesi’nden itibaren ülkede sıcaklıkların nispeten düşmeye başlayacağını ancak Katalonya kıyılarında, yarımadanın güneydoğusunda ve La Coruna'da 35 ila 36 derece, Guadiana ve Mino de Orense vadilerinde ise 44 derecenin üzerinde sıcaklık beklendiği konusunda uyardı. Başbakan Pedro Sanchez, ülkenin aşırı sıcaklıklar sebebiyle risk altında bulunduğunu açıkladı. Ekoloji Bakanlığı (MITECO) ülkenin su rezervlerinin yüzde 44,4 dolulukta olduğunu vurguladı.

Fransa meteoroloji yetkilileri, hafta sonu Akdeniz kıyılarında 36 ila 40 derece sıcaklık beklendiğini açıklayarak havadaki nem oranının düşük kalacağını ifade etti. Sıcak hava dalgasının Salı gününe kadar devam edeceği öngörüldü. Orman yangınları sebebiyle ülkede 7 bin hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu ve 1000 itfaiyeci ile 9 yangın uçağının yangınlarla mücadele ettiği belirtildi.

ASFALT YOLLARA KUM SERPİLECEK

İngiltere meteoroloji yetkilileri, ülkede sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını belirterek ülkenin iç bölgelerinde ilk defa en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı’ yayınladı. Buna göre demiryollarında hız kısıtlamaları, okulların erken kapanması ve hastane randevuların iptallerinin söz konusu olduğu belirtildi. Asfalt yollarda erimenin azaltılması için kum serpilmesinin planlandığı vurgulandı.