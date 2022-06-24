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Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın adaylık statüsünü onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün gece geç saatte Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın 'aday ülke'  statüsünü onayladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Haziran 2022 Cuma 10:03
Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın adaylık statüsünü onayladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili “Bugün Avrupa için iyi bir gün. Devlet Başkanı Zelenski, Devlet Başkanı Sandu ve Başbakan Garibashvili’yi tebrik ederim. Ülkeleriniz Avrupa ailemizin bir parçasıdır. Ve Liderlerin bugün aldığı tarihi karar da bunu doğruluyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski adaylığın onaylanmasıyla ilgili “Ukrayna-AB ilişkilerinde eşsiz ve tarihsel bir an” dedi.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu “Moldova için tarihi bir gün” açıklaması yaparken Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili “Gürcistan için gerçekten tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de yapmış, Moldova ve Gürcistan ise adaylık için 3 Mart 2022'de başvurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiMoldovaGürcistanUkraynaAdayÜyeUrsula Von Der Leyen
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