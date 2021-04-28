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Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB'den çıkmasının (Brexit) ardından Londra ile varılan ticaret anlaşmasını onayladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
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Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı

BRÜKSEL - İngiltere'nin AB'den (Brexit) çıkmasının ardından Avrupa Parlamentosu, Londra ile varılan ticaret anlaşmasını onayladı.  AP'nin Genel Kurulu’nda gerçekleşen söz konusu oylamada, 660 üye “evet”, 5 üye “ret” ve 32 üye “çekimser” oyu kullandı. İngiltere tarafından halihazırda onaylanmış olan anlaşma, şartlı olarak 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kararı "Sıcak bir şekilde karşıladığını" belirtti ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Bu durum, AB-İngiltere ilişkilerinde büyük bir adım atıyor ve yeni bir çağ açıyor” dedi. İngiltere'in Brexit baş müzakerecisi David Frost ise "Ezici oyu, büyük ölçüde memnuniyetle karşıladığını" ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuBrexitTicaret Anlaşması
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