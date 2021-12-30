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Avrupa’da 5 ülkede 24 saatte 600 binden fazla vaka

Omicron varyantı sağlık sistemlerini tehdit etmeye devam ediyor. Orta Avrupa’da son 24 saatte 600 binden fazla vaka tespit edildi. Bölgede bir günde en fazla vakanın tespit edildiği ülke ise Fransa oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2021 Perşembe 10:48
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Avrupa’da 5 ülkede 24 saatte 600 binden fazla vaka

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla görülen kritik vaka artışları devam ediyor. Fransa’da son 24 saatte 208 bin 99 vaka tespit edilirken, 184 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın ardından ise en fazla vaka tespit edilen ülke İngiltere oldu. Ülkede bir günde 183 bin 37 vaka tespit edildi ve 57 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Almanya’da vaka sayısı 41 bin 816 olarak açıklanırken, can kaybı 381 olarak kaydedildi. İspanya’da vaka sayısı 100 bini geçti, can kaybı ise 78 olarak duyuruldu. Son olarak İtalya’da ise 98 bin 30 vaka açıklanırken; 136 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’da son 24 saatte tespit edilen toplam vaka sayısı 631 bin 742 olarak kaydedilirken, toplam can kaybı ise 836 oldu.

DÜNYADA EN FAZLA VAKA ABD’DE TESPİT EDİLDİ

Dünya genelinde ise en fazla vakanın tespit edildiği ülke ABD oldu. Ülkede son 24 saatte toplam 465 bin 670 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1777 kişi de hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), geçtiğimiz günlerde ülke genelindeki vakaların yüzde 58,6’sının Omicron varyantına, yüzde 41,1’inin ise Delta varyantına sahip olduğunu duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaFransaOmicronVaryantKoronavirüs
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