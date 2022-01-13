Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,075.55
ALTIN
797.71
DOLAR
13.60
STERLİN
18.72
EURO
15.62
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Avrupa’da günlük vaka sayısında artış

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ocak 2022 Perşembe 13:54
0 Okunma
Avrupa’da günlük vaka sayısında artış

FRANSA - Orta Avrupa’da 5 ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 947 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19’dan en fazla can kaybı İngiltere’de oldu.

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 361 bin 719 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 196 bin 224 kişide Covid-19 tespit edildi ve 313 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 129 bin 587 olarak açıklanırken, can kaybı 398’e ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 80 bin 542 olarak açıklandı ve can kaybı 331 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 179 bin 125 vaka tespit edilirken, 125 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 947 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 947 bin 197 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1413 olarak açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka ArtışıAvrupaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son yüzyılın hava sıcaklığı rekoru kırıldı
Son yüzyılın hava sıcaklığı rekoru kırıldı
ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar
Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans