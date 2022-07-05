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Avustralya açıklarında sürüklenen gemide kurtarma çalışmaları

05 Temmuz 2022 Salı 12:58
Avustralya açıklarında sürüklenen gemide kurtarma çalışmaları

AVUSTRALYA - Avustralya’nın Sydney kenti açıklarında sürüklendiği için yardım çağrısında bulunan bir kargo gemisinden mürettebat helikopterle kurtarılmaya çalışıldı ancak hava koşulları nedeniyle başarısız oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Avustralya Sahil Güvenliği yetkilileri, dün Kembla Limanı ile Botany Limanı arasında bir geminin güç kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladığı, mürettebatın havadan kurtarılması için yardım çağrısı aldıklarını belirtti. Helikopterle mürettebatının kurtarılması için birkaç deneme yapıldığı ve şiddetli rüzgar sebebiyle başarılı olunmadığını ifade edildi. Yetkililer, geminin demir atmaya başarabildiğini, mürettebatın motorları tamir etmeye çalıştığını ve iki römorkörün olay yerinde olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaGemiKurtarma çalışması
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