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Azerbaycan: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden yolda mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni askerinin esir alındığını bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:09
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Azerbaycan: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs yerel saatle 03.00 civarlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşim yeri yönünde Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği belirtildi. 6 Ermeni askerinin, sınırdaki mevzilere giden yolda mayın döşeme faaliyetleri sırasında alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde sınır yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait, tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve alınan tedbirler sonucunda hareketlerinin önlendiği belirtilerek, “Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Savunma BakanlığıKelbecerAzerbaycanErmenistanMayın
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