Azerbaycan: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs yerel saatle 03.00 civarlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşim yeri yönünde Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği belirtildi. 6 Ermeni askerinin, sınırdaki mevzilere giden yolda mayın döşeme faaliyetleri sırasında alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde sınır yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait, tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve alınan tedbirler sonucunda hareketlerinin önlendiği belirtilerek, “Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir” denildi.