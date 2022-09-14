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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42’si askeri personel, 8’i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:35
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı’ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşSaldırı
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