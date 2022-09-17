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Azerbaycan şehitlerinin sayısı 79’a, yaralı sayısı 282’ye yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün açıklama yaparak Ermenistan’ın saldırıları sonucu şehitlerin 79’a, yaralıların ise 282’ye yükseldiğini duyurdu.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:39
Azerbaycan şehitlerinin sayısı 79’a, yaralı sayısı 282’ye yükseldi

Bakanlık açıklamasında şehit sayısının 79’a yükseldiğini ifade ederek “12-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin 282 askeri personeli, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin büyük çaplı sabotajlarını önlerken çeşitli derecelerde fiziksel yaralanmalara maruz kaldı” denildi. 282 askerden 43’ü hafif yaralandığı için görevinin başına dönerken 21 askerin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

118 MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen bölgelerinde yer yer geniş çaplı sabotaj düzenlediğini ifade ederek Azerbaycan mevzileriyle güvenli yollar arasına mayın döşediğini vurguladı. Azerbaycan ordusunun bölgede yürütülen mayın temizleme çalışmaları sonucunda Ermenistan'da üretilen 100 adet anti-personel PMN-E mayın, 8 adet anti-personel PMN-2 mayın ve 10 adet anti-tank mayını bulundu ve etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzarbeycanErmenistanSavaşSaldırı
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