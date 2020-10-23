Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1198
ALTIN
487.424
DOLAR
7.9168
STERLİN
10.3936
EURO
9.3577
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Son Dakika
Seçimler öncesi son kez karşı...
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
Son Dakika
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
AÖL'den mezuniyet ile ilgili açıklama
Son Dakika
AÖL'den mezuniyet ile ilgili açıklama
Prostat kanserinde 3 boyutlu robot teknolojisiyle 'nokta atışı' tedavi
Prostat kanserinde 3 boyutlu robot...

Azerbaycanlı spiker Zengilan kentinin işgalden kurtarıldığı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı

Azerbaycan'da yayın yapan ARB24 TV spikeri Günel Mövsümova, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan Zengilan kentinin geri aldığı haberini duyurduğu zamana gözyaşlarına hakim olamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2020 Cuma 08:14
0 Okunma
Azerbaycanlı spiker Zengilan kentinin işgalden kurtarıldığı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bir çok kenti kurtardı. Azerbaycan'da yayın yapan ARB24 TV spikeri Günel Mövsümova Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan Zengilan kentinin geri aldığı haberini duyurduğu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Mövsümova, müjdeli haberi, “Ve nihayet Zengilan kenti işgalden kurtarıldı. Çok heyecanlıyım çünkü 27 yıldır Zengilan halkı bu haberi bekliyordu. Heyecanımı anlıyorsunuzdur çünkü 27 yıldır biz Zengilanlılar olarak bu haberi bekliyorduk” sözleriyle duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanZengilanIşgalSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Katar'dan Türk ürünlerine destek
Katar'dan Türk ürünlerine destek
BM’den İdlib’e 52 TIR insani yardım
BM’den İdlib’e 52 TIR insani yardım
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans