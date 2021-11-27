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Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu

Türkmenistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:42
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Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu

Türkmenistan ziyaretine Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile başlayan Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkmenistan ziyaretimize Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat’a resmi ziyareti ile EİT Zirvesi hazırlıklarını görüştük” ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Bakan Çavuşoğlu, toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Dönem Başkanlığını kardeş Türkmenistan’a devrediyoruz. EİT Asya ve Avrupa arasında köprü olmalı. İslamabad-Tahran-İstanbul Yol Koridoru buna en güzel örnek. Zengezur Koridoru da bölgenin ekonomik bütünleşmesine katkı sağlayacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluTürkmenistanEkonomi
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